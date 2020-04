Medizin : Riesiger Wirbel um eine Pille gegen Corona

Pharmaunternehmen und Wissenschaftler in der ganzen Welt treiben unter Hochdruck nicht nur die Forschung nach einem Impfstoff, sondern auch nach Heilmitteln gegen das grassierende Coronavirus voran. Für einen regelrechten Hype sorgt in Asien die antivirale Grippetablette Avigan. Das Medikament ist im Gegensatz zu Deutschland in Japan schon begrenzt zugelassen und verhindert normalerweise, dass sich ein Grippevirus im Körper repliziert. Die Regierung in China teilte zuletzt mit, dass aus Wuhan, von wo aus sich das Virus ausbreitete, vielversprechende klinische Studien vorlägen. Das beförderte noch mal die Hoffnung. Nach Informationen der F.A.Z. deckt sich Deutschland nun kurzfristig mit dem Medikament ein. Verantwortlich ist das Bundesgesundheitsministerium. Es gehe um Millionen Packungen, heißt es aus Behördenkreisen.

Wie die Behörde am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, werde die Beschaffung von Avigan zum Einsatz in der Behandlung schwerwiegender Verläufe mit Covid-19 infizierter Patienten eingeleitet. Das gelte ebenso für die Medikamente Kaletra, Foipan sowie chloroquin- und hydroxychloroquinhaltige Arzneimittel. „Die beschafften Arzneimittel werden über Apotheken von Universitätskliniken sowie Apotheken der Behandlungszentren für die stationäre Versorgung betroffener Patientinnen und Patienten verteilt“, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Es gebe in der Verteilung eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr.