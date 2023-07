Continental will sein Werk in Gifhorn schließen

Autozulieferer unter Druck : Continental will sein Werk in Gifhorn schließen

Der Autozulieferer Continental schließt nach langem Ringen sein Werk in Gifhorn, einen Standort in Niedersachsen zwischen Hannover und Wolfsburg. Der Vorstand habe den Aufsichtsrat über Pläne informiert, die Arbeit schrittweise einzustellen, heißt es in einer Pressemeldung. Darin verweist Conti auf gestiegenen Kostendruck und rückläufige Automärkte. In Gifhorn stelle sich das Problem einer „hohen und im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähigen Kostenstruktur.“

Der Dax-Konzern aus Hannover hatte das Werk 1998 mit dem Kauf des Bremsenherstellers Teves übernommen. Seither hatte es sich auf Brems-, Stabilitäts- und Fahrwerksysteme spezialisiert. Nun will Conti die Montage von Luftversorgungssystemen und das Ersatzteilgeschäft verlagern. Bis Ende 2027 soll dann die Produktion von Ventilblöcken und Kolbentöpfen an Zulieferer gehen, beides Komponenten für Bremsen. Betroffen sind zunächst rund 450 Beschäftigte. Auf einer Sitzung im Dezember will der Aufsichtsrat dann das weitere Vorgehen beschließen. In Summe arbeiten in dem Werk rund 900 Mitarbeiter.

IG Metall: Perspektive für alle Mitarbeiter

Conti betont, möglichst viele Angestellte „in neue Beschäftigungsverhältnisse“ bringen zu wollen, entweder in anderen Teilen des Konzerns oder auf dem Arbeitsmarkt. Ein anderes Unternehmen könnte den Standort weiterbetreiben, lautet ein Szenario. Auch das Wirtschaftsministerium in Hannover sei mit Conti im Kontakt, hieß es.

Die IG Metall übte Kritik und forderte am Freitag, allen Beschäftigten eine Perspektive zu bieten. „Offenkundig hat Continental die Transformation der Automobilbranche in Gifhorn verschlafen und es verpasst, nachhaltige Alternativen in Zeiten des Strukturwandels zu schaffen“, sagte Bezirksleiter Thorsten Gröger. „Wer im Blindflug navigiert, kann nicht sicher durch die Transformation steuern.“

Konzern und Gewerkschaft hatten im Jahr 2015 eine Standortsicherung bis Ende 2025 und eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2023 vereinbart. Seit Monaten war darum gerungen worden, wie es danach weitergeht. Die Fabrik gehört nicht zu den Standorten, für die das Management im Zuge seines Effizienzprogramms „Transformation 2019–2029“ beschlossen hatte, die Arbeit zu beenden oder stark zu verkleinern. Man habe aber stets betont, jenseits dieses Programms weitere Einschnitte zu machen, wenn etwa die Konjunktur dies erfordert, heißt es vom Unternehmen. Derzeit bekommt die Branche die abnehmende Kundennachfrage mit Wucht zu spüren. Große Abnehmer von Conti wie der Volkswagen-Konzern kämpfen mit verschärften Auslastungsproblemen.