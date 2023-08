Aktualisiert am

Im Werk in Frankfurt: Inspektion eines Bremssystems Bild: Frank Röth

Vor gut fünf Jahren, im Januar 2018, erschütterte eine Nachricht die Beschäftigten von Continental. Kurz vor der De­troit Auto Show, der größten Automesse in Amerika, sickerte durch, dass der Autozulieferer aus Hannover seine Aufspaltung erwägt. Es folgte ein jahrelanges Ringen – mit dem Ergebnis, dass Conti seine Antriebssparte abtrennte und zu Vitesco Technologies machte, einem unabhängigen Unternehmen. Jetzt erleben die Conti-Beschäftigten ein Déjà-vu. Denn für die verbliebenen Konzernteile rollt wieder Streit über Aufspaltungen, Partnerschaften oder Verkäufe an. Der Betriebsrat ist alarmiert und bezeichnet das Ganze in einem internen Schreiben als „brandgefährliche Spekulationen“.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg.

Der Dax-Konzern Continental hat mehr als 200.000 Mitarbeiter und besteht aktuell aus drei Teilen. Die Reifensparte liefert ordentliche Margen. Auch Contitech, wo Gummiprodukte vom Förderband bis zur Dichtung im Auto gebündelt sind, steht trotz einiger Schwierigkeiten solide da. Das Geschäft mit Elektronik, Software und Sensorik für Fahrzeuge – die Automotive-Sparte – kommt dagegen nicht aus der Krise. Im ersten Halbjahr schrieb sie abermals rote Zahlen. „Fakt ist, dass wir seit Jahren in der Automotive-Sparte nicht erfolgreich sind“, gibt ein Manager unumwunden zu. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle, so scheint es, dringt darauf, das Problem zu lösen.