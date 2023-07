Aktualisiert am

Continental in Gifhorn : Wärmepumpen statt Werkschließung

Der Autozulieferer Continental schließt sein Werk in Gifhorn. Der Mittelständler Stiebel Eltron will dort jetzt mit Beschäftigten des Dax-Riesen seine Wärmepumpen-Produktion hochfahren. Wie das funktionieren soll.

Arbeit mit Zukunft: Die Produktion von Wärmepumpen läuft bei Stiebel Eltron in Holzminden auf Hochtouren. Bild: Reuters

Kai Schiefelbein wirkte schon am Tag vor der Nachricht der Woche aus dem Hause Stiebel Eltron sehr gelassen. Mit den Klagen über den Fachkräftemangel könne man es auch übertreiben, sagte der Geschäftsführer des Mittelständlers aus Holzminden. Dass die demographische Entwicklung ein Verhängnis sei, die Gegend im südlichen Niedersachsen „abgegrast“ – das höre er oft. Und das in einer Zeit, in der Stiebel Elton mehr Beschäftigte denn je braucht. Denn dessen Kernkompetenz, die Wärmepumpe, befeuert das Geschäft wie nie.

Sein Unternehmen schaffe es – bei allen Problemen im Einzelnen – dennoch, genügend Leute zu finden, um das Produkt der Stunde zusammenzubauen. Und das demnächst womöglich auch mithilfe von Beschäftigten des Dax-Konzerns Continental. Der Autozulieferer schließt nach langem Ringen sein Werk in Gifhorn zwischen Hannover und Wolfsburg, weil bei ihm die Geschäfte eben nicht besser, sondern deutlich schlechter laufen. Rückläufige Automärkte und Kostendruck fordern ihren Preis. Ende 2027 soll die Schließung abgeschlossen sein. Der Standort gilt als nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Bau von Brems-, Stabilitäts- und Fahrwerksystemen hat dort keine Zukunft mehr – jetzt soll die Wärmepumpe den Schmerz lindern.