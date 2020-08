Betriebsratschef rechnet ab : Kampfansage gegen die Autokonzerne

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats beim Autozulieferer Continental, Hasan Allak, wirft den deutschen Autokonzernen vor, die Probleme der Branche durch ihr Verhalten in der Corona-Krise deutlich zu verschärfen. „Den Autounternehmen brechen gerade die Umsätze und damit die Renditen weg“, sagte Allak am Freitag im Gespräch mit der F.A.Z. „Und wo holen sie sich das unter anderem wieder? Ganz massiv beim Einkauf, also bei den Zulieferern.“

Wegen dieses Preisdrucks verschärfe sich die Krise bei den durch die Transformation der Autobranche ohnehin unter Druck stehenden Zulieferern. Er befürchte „eine Abwärtsspirale insbesondere bei den kleinen und mittleren Zulieferern, die schwer zu stoppen sein wird“, sagte Allak.