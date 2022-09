Neue Zusatzleistung : Condor verkauft jetzt auch Platz für die Handtasche

Mittenwalde : Google plant großes Rechenzentrum südlich des Flughafens BER

Google will in Deutschland rund eine Milliarde Euro investieren, um sein Cloud-Geschäft voranzutreiben. Millionen fließen unter Umständen in die 10.000-Einwohner-Gemeinde Mittenwalde – unweit der Tesla-Fabrik in Grünheide.