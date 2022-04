Condor-Chef im Gespräch : „Es gibt Regeln für Lufthansa“

Herr Teckentrup, fühlen Sie sich zu wenig wahrgenommen?

Ich persönlich? Nein.

Warum lassen Sie dann Condor-Flugzeuge neu mit einem äußerst auffälligen Streifenmuster lackieren?

Condor hatte lange einen klaren Markenauftritt. Ab 1997 waren wir dann Teil eines Touristikkonzerns, jeder Thomas-Cook-Vorstandschef hat ein bisschen am Aussehen herumverbessert. Die Zeit war reif für einen neuen konsistenten Auftritt. Wer sich etwas mit Flugzeugen auskennt, er­kennt nun sofort: Das ist Condor. Und wer sich nicht so gut auskennt, schaut aufmerksamer hin. Wir haben in jedem Fall das erreicht, was wir wollen. Ich bin ein Mensch, der ganz selten zufrieden ist. Wenn der FC Bayern 4:1 gewinnt, ärgere ich mich, weil das Spiel für mich nicht spannend genug war. Mit unserem neuen Markenauftritt bin ich aber sehr zufrieden.