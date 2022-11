Commerzbank-Vorstand : „Wir stehen die Rezession gemeinsam mit unseren Kunden durch“

Aktualisiert am

Der Firmenkundenvorstand der Commerzbank, Michael Kotzbauer, spricht über die Veränderungspflicht und Widerstandskraft des deutschen Mittelstandes. Und er erklärt, wie sein Haus die erste Direktbank für Firmenkunden in Deutschland wird.

Kaum jemand dürfte die Lage im deutschen Mittelstand besser kennen als Michael Kotzbauer. Als Firmenkundenvorstand der Commerzbank steht er einer Sparte vor, die 26.000 Unternehmensgruppen Kredite, Zahlungslösungen und Kapitalmarktzugang bietet. Angesichts drohender Rezession, hoher Energiepreise und unsicherer Lieferketten dürfte für diese Gruppe das Jahr 2023 anspruchsvoll werden. „Die deutsche Wirtschaft hat eine notwendige und schwierige Transformation vor der Brust, um sich in der Energiebeschaffung und im regionalen Handel breiter und besser aufzustellen. Aber Deutschland ist ein reiches Land und den Herausforderungen gewachsen. Wir müssen uns ihnen aber stellen“, sagt Kotzbauer im Gespräch mit der F.A.Z.

Wenn er mit Kunden über die Lage spreche, sei das Bild nicht nur düster, berichtet der Manager. „Energieversorger erzählen mir: Wenn die Temperaturen im Normalbereich bleiben, überstehen wir diesen Winter.“ Die Widerstandskraft der Wirtschaft sei hoch. „Viele Unternehmen haben volle Auftragsbücher bis Mitte 2023.“ Wären alle Lieferketten intakt, stellte sich vielmehr ein ganz anderes Problem: der Arbeitskräftemangel. Es fehle an Lkw-Fahrern ebenso wie an Spezialisten. „Deshalb sollte die Politik Zuwanderung ermöglichen, die diese Engpässe in der Wirtschaft überwinden hilft“, sagt Kotzbauer. Zudem sei ein höheres Renteneintrittsalter nötig sowie schnellere Genehmigungsverfahren, um die Infrastruktur zu modernisieren.