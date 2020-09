Möglicher Interessenkonflikt : Commerzbank trennt sich wegen Wirecard von Prüfer EY

Aktualisiert am

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY soll wegen des Wirecard-Bilanzskandals nicht länger die Bilanz der Commerzbank prüfen. „Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung 2021 einen Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen“, teilte die Sprecherin der Commerzbank am Mittwoch Nachmittag mit.

Auf der ersten Aufsichtsratssitzung unter dem Vorsitz von Hans-Jörg Vetter wurden nach Informationen der F.A.Z. noch keine Namen für den Commerzbank-Vorstandsvorsitz genant. Er ist vakant, seitdem Martin Zielke Anfang Juli seinen Posten zur Verfügung gestellt hat. Vetter habe nicht präzisiert, ob er den Vorstandsvorsitz mit jemandem von außen oder mit einem internen Kandidaten – genannt werden Finanzchefin Bettina Orlopp und Firmenkundenvorstand Roland Boekhout – besetzen will, hieß es aus Aufsichtsratskreisen gegenüber der F.A.Z.

Commerzbank nimmt EY ins Visir

Aber auch das Vorhaben des Commerzbank-Aufsichtsrats, den Wirtschaftsprüfer zu wechseln, ist brisant. Der Grund dafür liegt offenbar darin, dass die Commerzbank rechtliche Auseinandersetzungen anstrebt, in denen EY in Interessenkonflikte gerät, wenn die Gesellschaft weiterhin die Bilanz der Commerzbank prüft.

Die Commerzbank ist einer der größten, wenn nicht der größte Gläubiger Wirecards. Nach Informationen der F.A.Z. hatte die Commerzbank dem Zahlungsabwickler eine Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen zugesagt, die zu rund 90 Prozent gezogen war. Nach Wirecards Insolvenz im Juni hatte die Commerzbank in ihrer Halbjahresbilanz auf einen einzelnen Kredit eine Abschreibung von 175 Millionen Euro vorgenommen. Auch wenn die Commerzbank den Namen Wirecards nicht nannte, so ist doch allen Beobachtern klar, dass es sich nur um den Kreditkunden Wirecard handeln kann.

Offensichtlich aber will sich die Commerzbank mit ihrem Verlust aus dem Wirecard-Kredit nicht abfinden und nimmt auch den Wirecard-Prüfer EY ins Visier. EY hatte Wirecards Bilanzen des Jahres 2018 und davor testiert, also für einwandfrei erklärt.

Inzwischen aber geht die Staatsanwaltschaft München davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. EY aber hatte aber erst im Juni ein 1,9 Milliarden Euro großes Loch in Wirecards Bilanz entdeckt – nachdem es eine Sonderprüfung des Konkurrenten KPMG gegeben hatte.

Deutsche Bank hält an EY fest

Nicht nur EYs Ruf hat durch den Wirecard-Bilanz-Skandal schweren Schaden genommen. Auf das Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen rollt zudem eine Klagewelle zu. Dafür ist der Vorschlag des Commerzbank-Aufsichtsrates, EY den Prüfungsauftrag zu entziehen, nicht das einzige Indiz. Und mit dem Verlust von Aufträgen entgehen EY natürlich auch Gebühren.

Dabei ist die Commerzbank nicht die erste, die EY das Mandat entzieht. Am Dienstag hatte schon die Fondsgesellschaft DWS, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, mitgeteilt, nicht auf EY als Prüfer zu setzen. Die DWS wollte eigentlich ihren langjährigen Prüfer KPMG austauschen. Doch die Hauptversammlung, die den Beschluss zugunsten von EY fassen sollte, wurde verschoben und wird nun anders entscheiden.

Die Deutsche Bank will dagegen an ihrer Entscheidung, die Bilanz künftig von EY prüfen zu lassen, festhalten. Im Gegensatz zur Tochtergesellschaft DWS hat die Hauptversammlung der Deutschen Bank im Frühjahr stattgefunden und hat den Wechsel zu EY beschlossen. Darin lässt sich nicht leicht rütteln. Auch den Vorschlag des Commerzbank-Aufsichtsrates, EY auszutauschen, kann erst die nächste Hauptversammlung beschließen. Zuvor muss das Prüfermandat ausgeschrieben werden.