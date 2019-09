Aktualisiert am

Geldhaus in Not : Commerzbank plant Stellenabbau und Filialschließungen

Die Führung der Commerzbank strebt umfangreiche Einsparungen an. Es geht um mehr als Entlassungen bei der zweitgrößten Bank Deutschlands.

Die Führung der Commerzbank plant, bis zu 4300 der 38.000 Stellen abzubauen und zudem 200 der insgesamt 1000 Filialen zu schließen. Das teilte die zweitgrößte börsennotierte Bank Deutschlands an diesem Freitag mit. Weil gleichzeitig an anderer Stelle ungefähr 2000 Vollzeitstellen geschaffen werden, verbleibt unter dem Strich ein Abbau von rund 2300 Jobs.

Zudem erwägt der Vorstand demnach, die profitable und stark wachsende Tochtergesellschaft Comdirect enger an die Muttergesellschaft Commerzbank heranzuführen. Schließlich könnte die Bank auch ihre überaus erfolgreiche Tochtergesellschaft M-Bank in Polen veräußern. Der weitere Arbeitsplatzabbau sei „bedauerlich, aber unausweichlich“, teilte die Bank in einer Mitteilung mit. „Vorstand und Aufsichtsrat haben noch zu keinem Punkt des Strategieprogramms eine Entscheidung getroffen“, teilte das Geldhaus weiterhin mit.

Die seit dem Jahr 2009 teilverstaatlichte Commerzbank, die dem Bund noch zu 15,6 Prozent gehört, soll profitabler werden. 2018 hat sie ein Konzernergebnis nach Steuern von 865 (2017: 128) Millionen Euro erzielt. Das entspricht einer mageren Eigenkapitalrendite von 3,4 (0,5) Prozent.

Doch statt des noch im Mai in Aussicht gestellten höheren Jahresgewinns ging zumindest der Halbjahresüberschuss von 519 Millionen Euro im Jahr 2018 auf nun 432 Millionen Euro zurück. Das 2016 ausgegebene Ziel, 2020 eine Eigenkapitalrendite von 6 Prozent zu erzielen, hat der Vorstand längst aufgegeben.

Wenn sich die Commerzbank unter Führung des Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke und des Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Schmittmann in der kommenden Woche neue Ziele für die Zeit nach 2020 setzt, wird an Kostensenkungen und einer Verkleinerung des Geschäfts kaum ein Weg vorbei führen. Aber eine Sanierung verursacht zunächst neue Kosten, wie man gut an der Deutschen Bank sieht, die bis 2022 für Abfindungen ausscheidender Mitarbeiter und den Verkauf nicht mehr benötigter Wertpapiere Sanierungskosten von 7 Milliarden Euro kalkuliert.

So viel wird die Commerzbank nicht brauchen. Aber offenbar muss sie doch an ihr Tafelsilber heran: Comdirect und M-Bank sind beides börsennotierte Tochtergesellschaften, die als Online-Banken seit Jahren Privatkundengeschäft profitabler betreiben als die Commerzbank mit ihrem Online-Banking und noch 1000 Filialen.