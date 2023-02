Fokussiert und konzentriert. So steht Bettina Orlopp am Donnerstag an ihrem Rednerpult bei der Bilanzpressekonferenz der Commerzbank. Als der Vorstandsvorsitzende Manfred Knof vom bevorstehenden Wiederaufstieg in den Dax spricht, huscht bei aller Konzentration dann doch ein Lächeln über ihr Gesicht. „Wir haben das beste Ergebnis seit mehr als zehn Jahren erreicht“, sagt Knof zur Eröffnung der Bilanzvorlage. Orlopps Mundwinkel gehen nach oben.

Würde man sie nach den Müttern und Vätern des Erfolges fragen, sie würde sicher die Teamleistung loben, doch die Finanzchefin der Commerzbank weiß genau, dass sie daran einen gehörigen Anteil hat. Die Zahlen stimmen. Endlich wieder. Das operative Ergebnis hat sich 2022 auf 2,1 Milliarden Euro geschraubt, der Konzerngewinn hat sich im Vergleich zum Jahr 2021 mehr als verdreifacht.