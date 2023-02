Das Commerzbank-Logo an der Firmenzentrale in Frankfurt Bild: dpa

Die Commerzbank hat 2022 den höchsten Gewinn seit zwölf Jahren erzielt. Für 2023 plant sie einen noch deutlich höheren Gewinn mit prozentual steigenden Gewinnausschüttungen an die Aktionäre. Im vierten Quartal 2022 verdiente die Bank 472 Millionen Euro und damit mehr als Analysten zuvor mit 392 Millionen Euro erwartet hatte. Damit verdreifachte sich das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis im Jahresvergleich von 430 Millionen auf 1,4 Milliarden Euro, wie die Commerzbank am Donnerstagmorgen in Frankfurt mitteilte.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Zuletzt hatte die „gelbe Bank“ im Jahr 2010 mit 1,4 Milliarden Euro ein ähnlich hohes Ergebnis wie 2022 erzielt. Ein höheres als 2022 gelang ihr nur vor der Finanzkrise, etwa im Jahr 2007 mit 1,9 und im Jahr 2006 mit 1,6 Milliarden Euro. Für 2023 kündigte die Commerzbank unter der Annahme, dass es nur zu einer milden Rezession kommt und keine weiteren Sonderbelastungen ihrer polnischen Tochtergesellschaft M-Bank gibt, ein Konzernergebnis deutlich über dem von 2022 an. Dann sollen 50 Prozent des Jahresgewinns durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wie es am Donnerstag hieß, in diesem Jahr sind es 30 Prozent.

Der größere Konkurrent Deutsche Bank hat im Jahr 2022 mit gut 5 Milliarden Euro sogar so viel verdient wie seit 15 Jahren nicht mehr. Hinter der Commerzbank liegt allerdings eine besonders harte und unruhige Zeit. Im Winter 2008/2009 musste der deutsche Staat das Kreditinstitut mit 18,2 Milliarden Euro vor dem Untergang retten. Erst unter dem zum Jahresanfang 2021 angetretenen Vorstandsvorsitzenden Manfred Knof und seiner Stellvertreterin, Finanzchefin Bettina Orlopp, gelang die Sanierung. Bald steht sogar die Rückkehr in den Dax an. Um sich für den dort frei werdenden Platz von Linde zu qualifizieren, hatte die Commerzbank schon vor zwei Wochen rudimentäre Gewinnzahlen veröffentlicht.

Die Zahlen im Detail

Wie sie am Donnerstag nun im Detail bekannt gab, verdiente die Commerzbank 2022 im Privatkundengeschäft vor Steuern 1,09 Milliarden Euro, 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Firmenkundengeschäft erreichte eine Steigerung um gut 60 Prozent und mit 1,066 Milliarden Euro den höchsten operativen Gewinn seit 2016. Vor allem der klare Fokus auf das zunehmend digitalere Geschäft mit mittelständischen Firmenkunden, der Kernklientel der Commerzbank, zahlt sich aus. Auch deshalb wohl wurde der Vertrag mit Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer gerade um eher ungewöhnlich lange 5 Jahre bis 2028 verlängert. „Wir liefern, was wir versprechen: Wir haben unsere strategischen Ziele erreicht und unser Konzernergebnis mehr als verdreifacht. Das zeigt, dass unsere Strategie greift und wir die Trendwende geschafft haben. Die Commerzbank ist wieder da“, sagte Knof am Donnerstag.

COMMERZBANK AG -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Nach vier Jahren Ausschüttungspause will die Commerzbank im Mai 2023 wieder eine Dividende zahlen, und zwar 20 Cent je Aktie. Einen Teil ihres Gewinns des Jahres 2022 plant sie auch dafür zu verwenden, eigene Aktien zurückzukaufen. Genau 122 Millionen Euro sind für das Aktienrückkaufprogramm aus dem Gewinn des Jahres 2022 vorgesehen, wie die Commerzbank am Donnerstag erste Angaben vom Mittwoch konkretisierte. Damit will sie ihrem Aktienkurs noch mehr auf die Sprünge helfen. Über die nötigen Kapitalpolster verfügt die Bank. Die harte Kernkapitalquote betrug zum Jahresende 2022 solide 14,1 Prozent. Trotz Rezessionsgefahren und Ukraine-Krieg blieb die Risikovorsorge mit 876 Millionen Euro im Jahr 2022 im Rahmen. Den Anteil der notleidenden Kredite, also bei denen Kreditnehmer Zins oder Tilgung nicht leisten, gab die Bank am Donnerstag mit nach wie vor niedrigen 1,1 Prozent an.