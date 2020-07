Commerzbank-Investor Cerberus : Wenn der Höllenhund den Chef wegbeißt

Aktualisiert am

Der Doppelrücktritt in der Commerzbank folgt auf massive Kritik des Großinvestors Cerberus. Der ist auch an der Deutschen Bank beteiligt – und erstaunlich mächtig.

Seit Jahren wird darüber spekuliert, was Cerberus mit den europäischen Banken vorhat. Mit größeren Engagements zunächst bei der österreichischen Krisenbank Bawag, dann bei der HSH Nordbank und schließlich bei der Commerzbank und der Deutschen Bank wettet der amerikanische Finanzinvestor auf eine Branche, in der kaum noch jemand Wachstumspotential sieht. Doch, doch, wenn die Zinsen nur wieder steigen, gehen auch wieder die Aktienkurse nach oben – so lautete die quasioffizielle Strategie von Cerberus.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Spätestens der öffentlich gemachte Brandbrief an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank vor drei Wochen hat nun jedoch gezeigt: Auf einen erst einmal nicht absehbaren Zinsanstieg will Cerberus nicht mehr warten.