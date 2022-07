Manfred Knof im Interview : „Beim Umbau der Commerzbank quietscht es“

Gleichzeitig Personal abbauen und die IT aufbauen sei anspruchsvoll, sagt der Vorstandsvorsitzende Manfred Knof im Interview mit der F.A.Z. Er fordert dauerhaft höhere Zinsen. Und er will Kreditkunden ohne Nachhaltigkeitsstrategie den Laufpass geben.

Herr Knof, vor eineinhalb Jahren sind Sie von außen an die Vorstandsspitze der Commerzbank gerückt. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Ich habe die Führung der Commerzbank mitten in der Corona-Pandemie übernommen. Erst seit Kurzem kann ich sagen, dass ich an allen wichtigen Standorten wenigstens einmal war. Nur die Überseereisen stehen noch aus. In einer umfassenden Transformation wie derjenigen, die wir mit unserer „Strategie 2024“ auf den Weg gebracht haben, ist es wichtig, möglichst viele Menschen persönlich zu sehen, sie abzuholen und auf die neue Richtung einzuschwören. Ich bin froh, dass das jetzt wieder besser möglich ist. Wir sind als Commerzbank insgesamt aber gut durch diese Zeit gekommen. Es ist uns sogar gelungen, den notwendigen Personalabbau ohne größere Nebengeräusche zu verhandeln und dann auch umzusetzen – sogar schneller als ursprünglich erwartet. Das zeigt, dass in Deutschland auch in so ungewöhnlichen Zeiten die Sozialpartnerschaft funktioniert und dass man ein so schwieriges Thema auch gemeinsam lösen kann.

Sie hatten im Mai 2021 vereinbart, dass bis 2024 rund 10 000 Vollzeitstellen gestrichen werden und dafür sozialverträgliche Lösungen wie Altersteilzeit gefunden werden. Ist das jetzt schon komplett durch?

Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende mit dem allergrößten Teil der betroffenen Mitarbeiter entsprechende Vereinbarungen getroffen haben werden. Stand Mitte Juni haben wir schon fast 7000 einzelvertragliche Lösungen gefunden. Das heißt nicht, dass die betroffenen Mitarbeiter die Bank sofort verlassen, aber sie verlassen zu festgelegten Zeitpunkten die Bank.

Könnte es sein, dass dieser große Personalabbau immer noch nicht reicht?

Die Welt um uns herum verändert sich permanent. Aber Stand heute gehe ich immer noch davon aus, dass die Größenordnung passt für das, was wir uns mit der Strategie 2024 vorgenommen haben. Wir setzen einen völlig neuen Fokus, bauen unser Geschäftsmodell um, treiben die Digitalisierung voran und richten die Commerzbank konsequent an Nachhaltigkeit aus. Dabei kommen wir gut voran. Die Commerzbank liefert, was sie versprochen hat. Das ist notwendig, um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen – im eigenen Haus und nicht zuletzt auch am Kapitalmarkt, dessen Erwartungen wir teilweise sogar übererfüllt haben. Wir spüren den Rückenwind.

Wir hören aus der Bank, der Personalabbau erfolge häufig zu schnell, manche Filiale und die zentrale IT-Abteilung seien kaum mehr arbeitsfähig.

Es ist bei einem Umbau wie dem unseren kaum zu vermeiden, dass es an der einen oder anderen Stelle schon mal quietscht. Filialschließungen und den Ausbau der digitalen Vertriebswege so zu synchronisieren, dass so wenig Kapazitätsengpässe wie möglich entstehen, ist sicherlich eine Herausforderung. Bis Ende des Jahres wollen wir das Thema gelöst haben, dann werden unsere Beratungscenter am Start sein.

Schon jetzt schließen Sie ja nahezu jede zweite Filiale. Was ist Ihr Hauptkriterium?