Aspartam ist in vielen zuckerfreien Produkten enthalten. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Süßstoff nun als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Was heißt das für Verbraucher?

Was ist Aspartam?

Aspartam ist ein kalorienarmer künstlicher Süßstoff, der etwa 200-mal süßer ist als Zucker. Es handelt sich um ein weißes, geruchloses Pulver. Aspartam ist in Europa als Tafelsüßstoff und als Zusatzstoff in Nahrungsmitteln zugelassen. Aspartam besteht aus zwei Eiweißbausteinen. Daher entspricht der Kaloriengehalt in etwa dem von Eiweiß und damit auch dem von Zucker, wie das Bundeszentrum für Ernährung angibt. Da seine Süßkraft aber um ein Vielfaches größer ist als die von Zucker, ließen sich durch seinen Zusatz Kalorien einsparen.

In welchen Produkten kommt Aspartam vor?

Wer Aspartam hört, denkt in der Regel an zuckerfreie Erfrischungsgetränke von Coca-Cola oder Pepsico. Doch die Cola Light oder Zero sind bei weitem nicht die einzigen Lebensmittel, die den Süßstoff enthalten. Vorzufinden ist der Zusatzstoff unter anderem auch in Kaugummis, Konfitüren, Süßwaren, Milchprodukten oder Fertiggerichten. Ver­braucher erkennen in der Zutatenliste eines Produktes, ob der Süßstoff enthalten ist: Dort wird entweder der Begriff Aspartam oder die E-Nummer 951 aufgelistet.