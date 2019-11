Claus-Dietrich Lahrs : Ein neuer Boss für s.Oliver

Jetzt also s.Oliver in Rottendorf. Eine Mainstream-Marke aus einem 5600-Seelen-Ort in Unterfranken: Das sind von nächster Woche an die Koordinaten von Claus-Dietrich Lahrs, in dessen Lebenslauf bisher die Namen Cartier, Louis Vuitton, Dior, Hugo Boss und Bottega Veneta stehen. Das könnte der ultimative Karriereknick eines Luxus-Managers sein – wenn nicht einiges dafür spräche, dass Lahrs nicht notgedrungen zu s.Oliver geht und auch nicht nur aus familiären Gründen (Familiensitz ist der Großraum Stuttgart), sondern mit großem Tatendrang und der festen Absicht, dem Unternehmen neuen Schwung mitzugeben, es in neue Dimensionen zu führen.

Aus materiellen Gründen jedenfalls müsste der 56 Jahre alte Lahrs kaum einen Job annehmen, den er nicht unbedingt will. Allein die acht Jahre als Vorstandschef bei Hugo Boss (von 2008 bis 2016) sollen ihm einen dreistelligen Millionenbetrag eingebracht haben, wurde damals kolportiert. Abwegig war die Rechnung nicht, denn unter seiner Ägide vervielfachte sich der Wert des Boss-Aktienpakets von Hauptaktionär Permira auf mehrere Milliarden Euro. Das dürfte von Permira entsprechend belohnt worden sein – abgesehen davon, dass Lahrs auch als Vorstandsvorsitzender von Hugo Boss selbst Millionen kassierte.