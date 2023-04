Der größte Nutznießer des Rückzugs des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Karl von Rohr in der Deutschen Bank ist der 50 Jahre alte Claudio de Sanctis. Er hat einen Schweizer und einen italienischen Pass und war bislang in der erweiterten Geschäftsführung schon für das internationale Privatkundengeschäft zuständig, zu dem in der Deutschen Bank die Vermögensverwaltung für reiche Leute auf der ganzen Welt und das einfache Privatkundengeschäft gehörten, das sie mit Filialen in Italien, Spanien, Belgien und Indien betreibt. Jetzt verlegt de Sanctis seinen Dienstsitz von Zürich nach Frankfurt und steigt spätestens am 1. November in den Vorstand auf. Dort erhält er die Verantwortung für das gesamte Privatkundengeschäft, also auch für das deutsche Filialgeschäft einschließlich Postbank.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft.

Der Umzug an den Main ist mit der Trennung von der Familie verbunden: Die beiden ältesten Kinder studieren zwar schon in Kanada, aber die jüngste Tochter muss noch zwei Jahre zur Schule gehen – erst dann, so der Plan, zieht de Sanctis’ Ehefrau von Zürich zu ihm nach Frankfurt. Die Zeit kann er nutzen, um sich in seine neuen Aufgaben hineinzuarbeiten und die Mannschaft auf sich einzuschwören.