Unternehmensberater : Christoph Schweizer wird neuer BCG-Chef

Bereits seit 23 Jahren bei BCG, davon einige Jahre in New York, derzeit in München: der Deutsche Christoph Schweizer

An der Spitze der Unternehmensberatung Boston Consulting kommt es zum Wachwechsel. Nach neun Jahren auf dem Chefsessel wird der Amerikaner Rich Lesser im Oktober seinen Posten turnusgemäß abgeben. Geführt wird die Boston Consulting Group künftig von Christoph Schweizer, dem bisherigen Europachef.

Die rund 1500 Partner haben sich nach Informationen der F.A.Z auf den Deutschen verständigt. Christoph Schweizer arbeitet seit 23 Jahren für BCG, einige Jahre davon in New York. Derzeit arbeitet er von München aus, wo er mit seiner Frau und drei Kindern lebt. Studiert hat Schweizer Betriebswirtschaftslehre an der WHU Otto Beisheim School of Management in Koblenz und an der Universität von Texas in Austin.