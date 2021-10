CoviMedical-Gründer Neumeier : Wie ein Partyunternehmer mit Corona-Tests Millionen verdiente

Aktualisiert am

Christoph Neumeier hat innerhalb weniger Monate mit Corona-Tests Millionen verdient. Jetzt will der Bund den Geldhahn zudrehen. Ein Laborbesuch.

Zappelnde Leiber und stampfende Bässe, grelle Lichtblitze und kollektive Ekstase: Damit hat Christoph Neumeier bis zum Ausbruch der Corona-Seuche sein Geld verdient. Als Ein-Mann-Unternehmer ließ der Mann aus dem hessischen Dillenburg die hoch bezahlten Stars der Elektromusikszene, die Discjockeys, rund um den Erdball von einem Auftritt zum nächsten düsen, wenn nötig im Privatjet. Künstlerlogistik heißt der Fachbegriff für diese Dienstleistung, die nach achtzehn Monaten mit Abstandsregeln und Masken einer versunkenen Epoche anzugehören scheint.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Neumeier hat umgeschult, notgedrungen. Heute dreht sich sein Berufsleben um Pipetten und Spatel, um Abstriche und Symptome. Seine neue Firma besteht noch keine neun Monate, beschäftigt aber schon 1400 Leute, mehr als viele namhafte Mittelständler. Start-ups mit so einer Dynamik gibt es nicht viele in Deutschland. In jeder anderen Branche wäre das ein Grund, den Dreißigjährigen mit Lobeshymnen, Gründerpreisen, Blumensträußen zu feiern.