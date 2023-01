Neue Abteilungsleiter im BMF : Lindner stellt das Finanzministerium neu auf

Was Christian Lindner als Minister-Mail Nummer 2 den „lieben Kolleginnen und Kollegen“ technisch nüchtern verkündet, ist eine personalpolitische Umwälzung, wie man sie selten in einem Bundesressort sieht – insbesondere nicht während einer laufenden Legislaturperiode. Er kündigt nicht weniger als den Abschied von vier Abteilungsleitern an. Dabei handelt es sich um die höchsten Mitarbeiter des Ministers nach den Staatssekretären. Bisher hat Lindner zehn Abteilungen.

Seinen neuen Mann für Steuern holt er sich ausgerechnet aus dem Haus von Robert Habeck (Grüne). Nils Weith (Jahrgang 1972) leitete bisher im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Steuerreferat. Nun macht er als Nachfolger von Rolf Möhlenbrock im Finanzministerium einen großen Karriereschritt. Der promovierte Jurist hat in den Jahren 2011 bis 2013 als Referent der FDP-Fraktion das politische Geschäft kennengelernt. Möhlenbrock hatte unter Lindners Vorgänger Olaf Scholz (SPD) die wichtige Aufgabe übernommen, ist aber parteipolitisch ungebunden.

Vier Neue, diverse Herausforderungen

Er genießt unter den Steuerberatern und Finanzpolitikern nach wie vor einen guten Ruf. Man kann nur spekulieren, warum er nun gehen muss. Schon länger ist geraunt worden, dass das Verhältnis mit der zuständigen Staatssekretärin Luise Hölscher nicht immer harmonisch war. Ob das Jahressteuergesetz mit der in manchen Fällen höheren Belastung von Immobilien in der Erbschaftsteuer eine Rolle gespielt hat? Die Antwort weiß vielleicht nur Lindner selbst. Die Neuregelung galt nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als unausweichlich, war aber natürlich für einen liberalen Politiker, der Steuererhöhungen eigentlich ablehnt, alles andere als angenehm.

Der Minister hat das Recht, politische Beamte ohne Nennung von Gründen in den einstweiligen Ruhestand zu schicken – und davon hat Lindner nun reichlich Gebrauch gemacht. Die Abteilung für Zoll, Umsatzsteuer und Verbrauchersteuern übernimmt Armin Rolfink von Tanja Mildenberger. Der promovierte Betriebswirt wird Leiter der Abteilung III. Rolfink war persönlicher Referent von Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), von 2009 bis 2015 leitete er verschiedene Referate im Bundeskanzleramt und im Bundesfinanzministerium. Seit 2016 ist er in der Generalzolldirektion. Dort stieg er vom Abteilungsleiter zum Vizepräsidenten auf. Er war nicht zuletzt für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zuständig.

Was ist Lindners Motivation?

Nun muss er sehen, dass die von Lindner angekündigte neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität reibungslos starten kann. Vor allem sollte die Zentralstelle zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht länger für immer neue Negativschlagzeilen sorgen. Zuletzt war im Sommer bekannt geworden, dass die Spezialeinheit, für die oft der englische Name Financial Intelligence Unit (FIU) verwendet wird, auf einem Berg von mehr als 100.000 unbearbeiteten Verdachtsmeldungen sitzt. Mitte Dezember bat der Leiter der Zentralstelle um Entbindung von seiner Position. Hier wird offenbar noch ein Neuer gesucht, einen Nachrücker hat Lindner bisher nicht benannt.

Neuer Leiter seiner Zentralabteilung wird Oliver Lamprecht (Jahrgang 1966). Er kommt wie Weith aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wo er gut zehn Jahre Unterabteilungsleiter war. Zuvor war der promovierte Jurist Büroleiter von Staatssekretär Bernd Pfaffenbach und Wirtschaftsreferent an der Botschaft in Neu Delhi sowie in der Vertretung bei den Vereinten Nationen gewesen. Seine Vorgängerin Martina Stahl-Hoepner geht in den einstweiligen Ruhestand. Schließlich löst Lindner die kleine Abteilung für Informationstechnik auf. „Die Verwendung von Herrn Harald Joos als Abteilungsleiter VI läuft zum Ende dieses Monats aus“, schreibt Lindner.

Seine Motivation hinter der Veränderungen beschreibt der Politiker wie folgt: Bei Übernahme des Ministeramts habe er sich vorgenommen, die Abläufe im Haus ein Jahr zu beobachten. Dieses sei verstrichen. „Nun will ich die Aufstellung des BMF stärker auf unsere politischen Vorhaben fokussieren und der Organisation eine langfristige strategische Perspektive geben.“