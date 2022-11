Brenntag-Chef Kohlpaintner : Feuerwehrmann für Chemiebrände

Die Namen deutscher Topmanager sind den meisten Menschen kaum geläufig. Wirtschaftsinteressierte Zeitgenossen mögen noch Christian Sewing und die Deutsche Bank zusammenbringen, vielleicht auch Tim Höttges und die Telekom oder Frank Appel und die Post, aber dann hört das Wissen in der Regel schnell auf. Insofern bestätigt Christian Kohlpaintner eher die Regel als die Ausnahme.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge





Im Fall des 58 Jahre alten Bayern kommt hinzu, dass auch der Name seines Unternehmens in der Öffentlichkeit kaum geläufig ist. Denn Kohlpaintner führt zwar einen der 40 Dax-Konzerne in Deutschland, aber die Rede ist nicht von Volkswagen, Siemens oder Henkel, sondern von Brenntag. Ein Unternehmen aus der Ruhrpottmetropole Essen, das mit dem Handel von Chemikalien groß geworden ist und im Zug der Dax-Erweiterung vor etwas mehr als einem Jahr Einlass in die Börsenelite gefunden hat.