7-Nanometer-Chip : Chinas Chippläne stecken in der Sackgasse

China hat geschafft, was keiner für möglich hielt: Computerchips mit Strukturen von 7 Nanometern. Die USA sehen sich schon in ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Doch Peking hat noch einen langen Weg vor sich.

Milliarden winzige Schalter auf einer daumennagelgroßen Fläche platziert von einem Unternehmen aus Schanghai: Eigentlich hätte diese Nachricht gegenüber dem drohenden Konflikt Chinas mit den USA um die Insel Taiwan das Zeug gehabt, unterzugehen in der globalen Aufmerksamkeit. Stattdessen versetzte sie selbst den amerikanischen Kongress in Aufruhr.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft.



Der Schanghaier Halbleiterhersteller SMIC habe geschafft, was man kaum für möglich hielt, berichtete das kanadische Analysehaus Tech-Insights: Die Herstellung von Computerchips mit Strukturen von 7 Nanometer. Die Chips waren in Geräten zum Schürfen von Bitcoins verbaut. China habe mit ihnen gleich zwei Technologiegenerationen auf einmal übersprungen, sagte der Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer – und das sei gefährlich, denn es bedrohe „die Wettbewerbsfähigkeit der USA“. So rätselt man im Westen nun, wie China das so ganz ohne westliche Hilfe hinbekommen habe. Vieles deutet auf eher ineffiziente Herstellungsprozesse. Doch 7 Nanometer sind 7 Nanometer – und das ist nicht viel.