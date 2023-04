Die Prognosen der Experten für das Autojahr 2023 enthalten noch immer sehr unterschiedliche Sichtweisen, obwohl nun schon die Daten für das erste Quartal bekannt sind. Gegenüber dem während der ersten zehn Monate ziemlich trüben Autojahr 2022 wurde bei den Zulassungszahlen für Pkw im März 2023 ein Plus von 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Im gesamten ersten Quartal 2023 lag die Zahl der Neuzulassungen von Personenwagen um 6,5 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Der absolute Wert von rund 667.000 lag aber noch immer fast 24 Prozent unter dem ersten Quartalswert des Vorkrisenjahres 2019.

Beim Verband der deutschen Automobilindustrie schlägt man einen eher optimistischen Ton an: „Der deutsche Pkw-Markt ist positiv ins neue Jahr gestartet. Die Neuzulassungen befinden sich nach dem ersten Quartal des Jahres deutlich im Plus, was eine solide Basis für ein erfolgreicheres Jahr 2023 bildet. Auch für das Gesamtjahr können wir dementsprechend einen Anstieg der Pkw-Verkäufe in Deutschland unterstellen.“ In der Konsequenz wird aber dennoch nur ein Anstieg der Pkw-Neuzulassungen gegenüber 2022 um 2 Prozent auf 2,7 Millionen erwartet. Das wäre noch ein Viertel weniger als der Wert von 3,6 Millionen im Jahr 2019.