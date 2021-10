Autopreise in China steigen : „Lieber jetzt kaufen, bevor es noch teurer wird“

„Da G“ heißt der G500 von Mercedes in China, großer G. Der Geländewagen ist zwar nicht länger und breiter als ein mittelgroßer Volvo-SUV, ragt aber mit fast zwei Metern unübersehbar in die Höhe. Wer sich in dem Ungetüm durch die gentrifizierten Altstadtviertel Schanghais bewegt, hat das gute Gefühl, die engen Gassen in einem rollenden Kontoauszug zu durchlenken.

Nie galt das mehr als in Zeiten der weltweiten Chipknappheit. 1,82 Millionen Yuan (244.000 Euro) ruft Daimler für den großen G als Listenpreis auf. Derzeit jedoch ist das Auto laut Händlern nicht unter 2,7 Millionen Yuan zu haben (362.000 Euro). Ein Anstieg von knapp 50 Prozent. Aus dem österreichischen Graz, wo das Modell hergestellt wird, kämen einfach keine Fahrzeuge nach.