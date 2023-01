Chiphersteller aus Taiwan : TSMC will nach Dresden

Expansion mit Chips in allen Kontinenten: Arbeiter einer neuen TSMC-Fabrik in Taiwan beim Festakt zum Start der Produktion Bild: Bloomberg

Der wichtigste Chiphersteller der Welt, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), steuert mit großen Schritten auf den Bau einer Halbleiterfabrik in Dresden zu. TSMC hat nach Informationen der F.A.Z. schon im vergangenen Jahr das Interesse von Kunden in Deutschland abgefragt. Das Interesse sei groß gewesen, heißt es.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge



Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Das Unternehmen, das als größter Auftragsfertiger von Mikrochips für Kunden wie Apple und Nvidia produziert, bestätigte am Donnerstag auch Gespräche mit Zulieferern. „In Europa evaluieren wir zusammen mit Kunden und Partnern die Möglichkeit, eine Spezialfabrik zu bauen, die auf automobilspezifische Technologien fokussiert sei“, sagte C. C. Wei, der Chef von TSMC, in einer Telefonkonferenz.