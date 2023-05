Der taiwanische Chiphersteller TSMC wird im August über den Bau einer Fabrik in Europa entscheiden. Das hat der für die Geschäftsentwicklung des weltgrößten Auftragsfertigers von Chips verantwortliche Vorstand, Kevin Zhang, am Rande eines Symposiums in Amsterdam gesagt. Aus dieser Fabrik könnten Chips ausschließlich für Fahrzeuge kommen; das könnte TSMC einen neuen Kundenkreis weiter erschließen als bisher: die Autobranche.

Europas Autoindustrie setzt gerade zur großen Wende an. Benzin- und Dieselmotoren waren gestern; heute dreht sich alles um Elektroantriebe und autonomes Fahren. So wird jedes moderne Auto zu einer Art rollendem Computer, in dem Hunderte, wenn nicht gar Tausende kleine elektronische Steuer- und Speicherbausteine verbaut sind. Führend sind hier bislang asiatische Hersteller. Europas Au­­tohersteller wollen mit milliardenschweren Investitionen wieder an die Spitze der Branche – und das braucht vor allem eins: Chips.