Halbleiter-Konzern ASML : Der niederländische Riese in der Geopolitik

ASML stellt Maschinen zur Produktion von Chips her. Der Konzern spielt eine Schlüsselrolle in einem Sektor, den die Politik an sich reißt. Das bringt Vorteile – und einen Nachteil.

Der Maschinenbaukonzern und IT-Zulieferer ASML findet sich mitten in weltpolitischen Verschiebungen wieder. Er ist maßgeblicher Produzent der Maschinen, mit denen Halbleiterunternehmen wie Intel und TSMC ihre Chips herstellen. International wird die Chipbranche zunehmend als kritische Infrastruktur angesehen. Das hat für den Konzern aus dem südniederländischen Veldhoven zwei Konsequenzen. Er profitiert davon, dass Staaten im Westen unabhängige IT-Sektoren wollen. Andererseits sind seine Lieferungen nach China bedroht.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Unabhängig von der Politik beflügelt die Digitalisierung aller Lebensbereiche die Nachfrage nach Chips. Autos etwa würden immer weiter mit Elektronik und Informatik ausgestattet, sagte Vorstandsvorsitzender Peter Wennink in einem firmeneigenen Video-Interview, welches ASML anlässlich des Quartalsberichts auf seine Website stellte. Dazu komme das „Internet von allem“ als unaufhaltsamer Trend. Deswegen werden mehr Fabriken gebaut, auch mit staatlicher Hilfe – wie etwa in Magdeburg zu sehen. „Die geopolitische Situation, die von Staaten angestrebte technologische Souveränität treibt diese großen Investitions- und Subventionsprogramme an“, sagte Wennink. Das also ist der geopolitische Pluspunkt aus ASML-Sicht.

Knackpunkt China

Dagegen steht der Faktor China: Seit drei Jahren wartet das Unternehmen auf eine Genehmigung der niederländischen Regierung, Maschinen der besonders ausgeklügelten EUV-Generation auszuliefern. Auf Intervention der Vereinigten Staaten hin hat Den Haag die Erlaubnis bisher nicht erteilt. Jetzt drängt die US-Regierung darauf, dass ASML auch bestimmte Typen der herkömmlichen DUV-Generation nicht nach China exportieren darf, wie der Finanzinformationsdienst Bloomberg kürzlich berichtete. „Es ergibt Sinn, mit Freunden immer im Kontakt zu bleiben, wenn bestimmte Anlagen breitere strategischen Folgen auf der Welt haben“, sagte Außenminister Wopke Hoekstra Bloomberg zufolge dazu später. Wennink ließ auf einer Investorenkonferenz am Mittwoch eine Frage zum Thema unbeantwortet, warnte aber davor, China völlig auszugrenzen: „China ist ein bedeutender Spieler in der Industrie.“

Mehr zum Thema 1/

ASML hat den Umsatz im zweiten Quartal um gut ein Drittel gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 5,4 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn lag mit 1,4 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum. Kunden bestellten so viel wie noch nie in einem Quartal, nämlich im Wert von 8,5 Milliarden Euro. ASML kann seit längerem die hohe Nachfrage nicht mehr befriedigen. Der Konzern senkte indes seine Umsatzprognose, halbierte die Vorhersage für das Wachstum: Die Erlöse im Gesamtjahr werden demzufolge nun um 10 Prozent zulegen, statt wie bisher vorhergesagt um 20 Prozent.

Das hat nach Angaben des Unternehmens buchhalterische Gründe: ASML führt späte Tests mit seinen Maschinen neuerdings nicht mehr am Stammsitz Veldhoven vor der Auslieferung aus, sondern am Standort des Kunden. Erst danach kann er die Umsätze daraus verbuchen – so verschieben sich Umsätze ins kommende Jahr. Das Volumen der beschleunigten Auslieferungen fällt viel höher aus als bisher kalkuliert. Es summiert im Wert den Angaben zufolge auf 2,8 Milliarden Euro, statt wie bisher erwartet auf 1 Milliarde Euro. Getrieben wird dies durch zunehmende Schwierigkeiten von Zuliefern, „Beschränkungen in der Lieferkette treiben die Schnellauslieferungen an“, sagte Wennink.

Inflationsbedingt höhere Kosten und Investitionen in höhere Kapazität drücken – auf sehr hohem Niveau – die Bruttomarge; sie soll dieses Jahr 49 bis 50 Prozent betragen, etwas weniger als ursprünglich veranschlagt. Die Aktie gab bis zum Nachmittag 1,5 Prozent auf 480 Euro ab. ASML ist im europäischen Leitindex Euro-Stoxx-50 mit knapp 200 Milliarden Euro das Unternehmen mit dem zweithöchsten Börsenwert hinter dem Luxusanbieter LMVH.