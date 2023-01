Niederländischer Chip-Konzern : ASML mahnt zu Besonnenheit in der Exportpolitik

Aktualisiert am

ASML mahnt zu Besonnenheit in der Exportpolitik

Die Chip-Fertigung von ASML im niederländischen Veldhoven. Bild: via REUTERS

Der geopolitisch zwischen die Stühle geratene Chipmaschinenhersteller ASML mahnt zu maßvoller Exportpolitik. „Wir sind Geschäftsleute, keine Politiker“, sagte Vorstandsvorsitzender Peter Wennink in einem firmeneigenen Interview, dessen Wortlaut am Mittwochmorgen anlässlich der Jahreszahlen in Veldhoven auf der Firmenwebseite einzusehen war. Exportbeschränkungen für Hochtechnologie wie jene von ASML seien eine multinationale Frage, kein Thema zwischen mehreren Ländern, und eine ausgewogene Lösung sei nötig – das habe der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nach seinen Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden vergangene Woche gesagt.

ASML ist der führende Hersteller von Chipmaschinen und beliefert die maßgeblichen Halbleiterproduzenten wie Intel und TSMC. Das Geschäft mit China gerät zunehmend in Gefahr: Die US-Regierung weitete im Herbst vergangenen Jahres Exportbeschränkungen für Hochleistungschips und für Ausrüstung zur Herstellung von Halbleitern aus, die auch nichtamerikanische Unternehmen betreffen sollen. ASML hatte zwar zuvor schon mit Restriktionen der Amerikaner zu tun: Die Maschinen der neuesten Generation – EUV-Maschinen; die Abkürzung steht für extrem ultraviolettes Licht – dürfen nicht nach China, weil die niederländische Regierung auf Druck der Vereinigten Staaten seit Jahren die Exportgenehmigung verweigert. Auf diese EUV-Maschinen hat ASML ein technisches Monopol.

Gespräche zwischen Rutte und Biden

Nun aber sind auch die etablierten DUV-Geräte ins Visier gekommen. Im November ging aus der Antwort auf eine Anfrage im niederländischen Parlament unmissverständlich hervor: Die Vereinigten Staaten wollen den Export auch älterer ASML-Maschinen nach China unterbinden und wünschen von der Regierung in Den Haag ein entsprechendes Ausfuhrverbot. Darüber sprachen Biden und Rutte offenkundig vergangene Woche – ihre Schlussfolgerungen sind bisher unklar. Das Thema geht auch die deutschen Technikkonzerne Trumpf und Carl Zeiss an, für die ASML ein bedeutender Kunde ist. Zeiss produziert Hightech-Spiegel und Linsen, die in den Maschinen verbaut sind, Trumpf Laser.

Wennink betonte am Mittwochmorgen, dass sich durch den verschärften Kurs der USA im Herbst noch nichts greifbar geändert habe. „Das bedeutet, dass wir nach China zum Beispiel keine EUVs liefern werden.“ Dagegen könne man immer noch DUV und andere Maschinen liefern. Finanzvorstand Roger Dassen hatte bei den Quartalszahlen im Herbst zudem gesagt, das Unternehmen sei durch Aufträge außerhalb Chinas ausgelastet.

Umsatz soll um mehr als ein Viertel zulegen

In seiner Geschäftsmitteilung vor Börsenbeginn prognostizierte ASML, im laufenden Jahr den Umsatz um mehr als ein Viertel gegenüber den 21,2 Milliarden Euro zu steigern, die im vergangenen Jahr in die Kasse flossen. Allein im Auftaktquartal sollen es zwischen 6,1 und 6,5 Milliarden Euro sein. Der Nettogewinn sank 2022 auf 5,6 Milliarden Euro, nach 5,9 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Die von Analysten viel beachtete Bruttomarge betrug 50,5 Prozent. ASML erhöht die Dividende um 5,5 Prozent auf 5,80 Euro.

ASML ist die IT-Perle der Niederlande, hervorgegangen aus einer früheren Philips-Sparte. Das Unternehmen bringt 250 Milliarden Euro Marktkapitalisierung auf die Waage und damit mehr als SAP und Siemens zusammen. Es ist der teuerste Konzern im Amsterdamer Leitindex AEX und der zweitteuerste im Leitindex Eurostoxx 50 der Euro-Zone hinter dem französischen Luxuskonzern LVMH. Das Unternehmen profitiert davon, dass die Welt immer weiter durchdigitalisiert wird: Technische Erzeugnisse wie Autos werden immer komplexer und selbst einfache Alltagsprodukte enthalten zunehmend Chips. Deren Produzenten wie Intel und TSMC brauchen die Großmaschinen aus Veldhoven, kaum ein Anbieter kommt mehr ohne sie aus.