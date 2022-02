Chip-Hersteller Infineon : Wenn das Auto zum Datenzentrum wird

Das Auto der Zukunft hat mit den Fahrzeugen, die heute auf der Straße rollen, nicht mehr viel gemein: Es wird elektrisch angetrieben und digital vernetzt sein, vor allem aber wird es vollständig autonom fahren – und das hat Folgen für das Innenleben eines Autos: „Rund 90 Prozent der Innovationen im Auto kommen mittlerweile über die Elek­tronik“, sagt Peter Schiefer, Leiter der Automobil-Sparte beim Chiphersteller Infineon , im Gespräch mit der F.A.Z. Der Halbleiterhersteller ist führend in der Produktion von Chips für die Autobranche, ein Gros des Konzernumsatzes wird mit Mikrocontrollern, Steuer- und Leistungshalbleitern für den Sektor erwirtschaftet.

Diese kleinen elektronischen Bausteine lassen Fahrzeuge schon heute wie einen Computer daherkommen. In einer gar nicht mehr so fernen Zukunft werden sie ein Auto wie von Geisterhand selber sicher durch den Verkehr steuern. Schon heute ist ein moderner Wagen mit weit mehr Chips ausgestattet als jeder Desktop-Computer. Sie machen ein Auto zu einem rollenden Datenzentrum, das am Tag schätzungsweise 600 Gigabyte an Daten generiert. Das entspricht nicht nur der Datenmenge einer Bibliothek mit 120.000 Büchern, das hat auch seinen Preis.