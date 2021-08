Die unheimliche Macht der KP : Ist Mao noch tot?

In Chinas Wirtschaft ergreift die Politik wieder das Kommando. Ihre Machtspielchen versetzen die Wirtschaftswelt in Angst und Schrecken. Will die Kommunistische Partei China zu einer Hightech-Version Nordkoreas machen?

Zuweilen finden sich die Unterstützer der Kommunistischen Partei Chinas an unvermuteten Orten. Greenwich beispielsweise liegt 10.000 Kilometer Luftlinie von Peking entfernt, gleich neben New York. Im schönsten Teil des Städtchens am Wasser, in dem riesige Herrenhäuser aus der Kolonialzeit von Pools, Tennisplätzen, parkgleichen Gärten und Privatinseln umgeben sind, beträgt das Durchschnittseinkommen rund 350.000 Dollar, was Greenwich zu einem der reichsten Orte Amerikas macht. Wohlhabendster Einwohner ist Ray Dalio, der mit seinem Hedgefonds Bridgewater ein Vermögen von 20 Milliarden Dollar angehäuft hat. In China ist der Unternehmer seit vergangener Woche als „Genosse Ray“ bekannt. Da schrieb Dalio, dass die chinesischen Kommunisten in der zweitgrößten Wirtschaft seiner Meinung nach alles unter bester Kontrolle hätten.

Die Einschätzung kam überraschend angesichts der Tatsache, dass Chinas Regierung zuvor fast täglich auf ein paar der erfolgreichsten Technologiekonzerne des Landes eingeschlagen und die Wirtschaftswelt in Schock versetzt hatte. Den chinesischen Fahrdienst Didi hatte die Partei zwei Tage nach dessen Börsengang in New York kaltgestellt, indem sie ihm jede weitere Expansion verbot und ihn zwang, seine App aus den chinesischen App-Stores zu löschen.