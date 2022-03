Obwohl M&A-Boom vorbei ist : Chinesen kaufen wieder deutsche Unternehmen

Das chinesische Interesse an deutschen Unternehmen erholt sich, doch der Boom ist vorbei – auch weil westliche Behörden Beteiligungen in kritischen Branchen strenger prüfen.

Der Digitalriese Tencent kaufte den britischen Videospieleentwickler Sumo, die Liefer- und Bestellplattform Gorillas oder stieg bei der Smartphone-Bank N26 ein. Auch das Versicherungs-Start-up Wefox und die Hausgerätesparte von Philips gingen mehrheitlich an chinesische Käufer. Diese und zahlreiche weitere Transaktionen führten dazu, dass Investoren aus China im vergangenen Jahr in Deutschland und Europa deutlich mehr Unternehmen übernommen haben als im von der Corona-Pandemie überlagerten Jahr 2020.

So stieg die Zahl der chinesischen Übernahmen hierzulande von 28 auf 35. Europaweit legte die Transaktionszahl von 132 auf 155 zu, wobei der Wert der Übernahmen sich sogar auf 12,4 Milliarden Dollar verachtfachte. Die Zahlen stammen aus einer jährlichen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Nach Beobachtung von EY-Partnerin Yi Sun bleiben chinesische Investoren insgesamt aber zurückhaltend. So fanden im Jahr 2021 trotz der Erholung von den Corona-Folgen weit weniger chinesische M&A-Deals in Deutschland und Europa statt als in den Boomjahren 2016 und 2017. Zum Vergleich: Den jüngsten chinesischen Übernahmen in Deutschland im Wert von zwei Milliarden Dollar steht ein Höchstwert von 13,7 Milliarden Euro im Jahr 2017 gegenüber.

Großbritannien beliebter als Deutschland

Die relative Zurückhaltung der Chinesen hat nach Einschätzung von EY-Partnerin Sun unter anderem damit zu tun, dass westliche Länder ausländische Beteiligungen in für die Infrastruktur und die Sicherheit kritischen Branchen zunehmend einschränken. Auch seien kapitalstarke Finanzinvestoren zu einer immer stärkeren Konkurrenz für Käufer aus China geworden, die nicht jeden Preis zahlen wollen. Dabei hat Deutschland seine Rolle als Lieblingsmarkt für chinesische Unternehmenskäufer an Großbritannien abgegeben. Denn mit 36 Deals fanden dort 2021 die meisten Transaktionen statt. Das meiste Investorengeld hingegen floss mit 4,5 Milliarden Dollar in die Niederlande, was vor allem an der Übernahme der Philips-Haushaltsgerätesparte durch die Hongkonger Investmentgesellschaft Hillhouse Capital lag.

Auf der ganzen Welt gingen chinesische Übernahmen im Ausland im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Das berechneten kürzlich die Kanzlei Baker McKenzie und die Beratungsgesellschaft Rhodium Group, die auf China spezialisiert ist. Demnach erreichten die abgeschlossenen Fusionen und Übernahmen chinesischer Unternehmen im Ausland summiert 24 Milliarden Dollar an Wert, nach 29 Milliarden Dollar im Jahr zuvor.

Die Kanzlei Cleary Gottlieb nannte in ihrer neuesten Analyse des deutschen Kapitalmarkts am Dienstag Investmentkontrolle als wesentlichen Teil für Übernahmeprozesse. Sie verwies auf den Fall des Siliziumwaferherstellers Siltronic ; dessen Übernahme durch die taiwanesische GlobalWafers an der fehlenden Genehmigung der deutschen Regierung scheiterte. Das Bundeswirtschaftsministerium habe signalisiert, dass solche Eingriffe die Ausnahme seien. Zuständige Stellen prüften nach der Verschärfung der Investmentkontrolle deutlich mehr Fälle. Im Übrigen kann BMW umgekehrt nach Lockerungen örtlicher Investmentbeschränkungen eine Mehrheit am chinesischen Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance Automotive übernehmen.

Cleary Gottlieb bewertet in der Blitzstudie zum Auftaktquartal das Geschäft sowohl mit Übernahmen als auch mit Börsengängen. Der Krieg in der Ukraine nehme Planungssicherheit und trübe die Erwartungen der Börsenneulinge. Porsche arbeite zwar an dem Großplan für einen IPO, dagegen „ist der Appetit auf SPAC-Transaktionen in den USA und mittlerweile auch in Europa geschwunden“.

Wie sich der Überfall auf die Ukraine auf das M&A-Geschäft auswirkt, ist momentan noch unklar. Finanzinvestoren einschließlich Investoren mit Risikokapital (Venture Capital) rechnen in Deutschland mit einer Eintrübung. „Ein Dämpfer für das Wirtschaftswachstum in Europa scheint unvermeidlich, wovon sich der Private-Equity- und Venture-Capital-Markt kaum entkoppeln kann“, befindet Mark Schmitz, stellvertretender Vorstandssprecher des Branchenverbands BVK. Angefangen hatte das Jahr aus Sicht von Fusionsexperten in Deutschland gut. Cleary Gottlieb nannte exemplarisch einige Meilensteine: Siemens gab das Post- und Paketlogistikgeschäft für 1,15 Milliarden Euro an Körber ab und das Ampeltechnikgeschäft für rund 950 Millionen Euro an Atlantia. Die Deutsche Post fand nach längerem Hin und Her noch einen Käufer für ihre Streetscooter – sie gehen an Odin Automotive.