Social Media Apps : Chinas Tech-Anbieter tasten sich in Afrika vor

Javier Aranzales, besser bekannt als Kamau, ist in Kenia ein Star. Die Auftritte des Kolumbianers dauern maximal 60 Sekunden. Meistens schwingt er gut gelaunt zu afrikanischen Rhythmen vor seiner Wohnungstür die Hüften. Die Kurzfilme bescheren dem „CEO of Latinos in Africa“ regelmäßig mehr als 100.000 Aufrufe auf Tiktok. Er habe es nie für möglich gehalten, bekennt er, in einem fremden Land so bekannt zu werden.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Die chinesische Tanz- und Singapp hat in Afrika drei große Volkswirtschaften – Südafrika, Nigeria und Kenia – im Sturm erobert. Vor zwei Jahren kam sie in Südafrika auf den Markt. Heute haben dort wohl mehr als fünf Millionen Jugendliche die App auf ihr Handy geladen.