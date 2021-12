Chinas Immobilienkrise : Evergrande steht kurz vor der Insolvenz

Für Chinas Zentralbankchef, so schien es am Donnerstag, ist die lange erwartete und von den internationalen Finanzmärkten gefürchtete Insolvenz von Evergrande schon eine ausgemachte Sache. Der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler, insgesamt beladen mit mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden, habe ja vergangenen Freitag angekündigt, dass er bald seine Schulden nicht mehr bedienen könne, sagte Yi Gang in einem aufgezeichneten Video, das in einem Hongkonger Finanzseminar ausgestrahlt wurde. Die Risiken, die Evergrande mit sich herumtrage, seien eine „Angelegenheit des Markts“ und würden entsprechend nach marktwirtschaftlichen und rechtsstaatlichen Prinzipien abgehandelt.

War das bereits die indirekte Bestätigung, dass der skandalumwitterte Konzern aus Hongkongs Nachbarstadt Shenzhen am Ende ist und seine ausländischen Anleihehalter ihre Wette auf das Unternehmen nun endgültig verlieren könnten? Die amerikanische Ratingagentur Fitch sieht es offensichtlich so. Kurz nach der Rede des Zentralbankgouverneurs stufte sie Evergrande auf „re­stricted default“ herab – eine Stufe vor Beginn eines Insolvenzverfahrens. Minuten zuvor hatte die Ratingagentur den chinesischen Wettbewerber Kaisa auf „restricted default“ herabgestuft, der in der Rangliste der größten Immobilienunternehmen Chinas an Stelle 27 kommt.

Obwohl die Börsen in Hongkong und Schanghai nicht direkt auf die Herabstufung reagierten, dürfte der Schritt der Ratingagentur laut Marktbeobachtern wohl den Beginn einer langwierigen Restrukturierung Evergrandes darstellen, die Chinas Immobiliensektor in Mitleidenschaft ziehen könnte, der laut Berechnung des Harvard-Ökonomen Kenneth Rogoff für rund 29 Prozent der gesamten Leistung der zweitgrößten Wirtschaft der Welt verantwortlich ist.

Am Montag hatte das Unternehmen wie erwartet Zinszahlungen auf im Ausland begebene Anleihen in Höhe von 82,5 Millionen Dollar nicht geleistet. Nachdem Evergrande die Zahlung laut den Berichten von Nachrichtenagenturen bis Mittwoch nicht getätigt und Fitch nach eigener Aussage auf Nachfrage keine Antwort vom Unternehmen erhalten hatte, konstatierte die Ratingagentur nach der Rede Yi Gangs den Zahlungsausfall.

Dass sich der Zentralbankchef so klar zu der offensichtlich kurz bevorstehenden Insolvenz Evergrandes geäußert habe, solle die Märkte eher beruhigen, sagt Yan Yuejin vom Schanghaier Analysehaus Real Estate Research Institute der F.A.Z. Das Signal an die Branche sei eindeutig: Die Zeit, in der Chinas Immobilienkonzerne ihr rasantes Wachstum mit der schnellen Aufnahme von hohen Schulden finanziert haben, sei vorbei. Niemand könne dem von der Regierung in Peking forcierten Abbau von Verbindlichkeiten „ausweichen“.

Die Halter der in Dollar nominierten Evergrande-Bonds in Höhe von 19,2 Milliarden dürfte derlei Aussicht wenig beruhigen. Laut Berechnung von Bloomberg haben chinesische Kreditnehmer seit Jahresbeginn im Ausland begebene Schuldtitel in Höhe von 10,2 Milliarden Dollar nicht bedient, wobei für deutlich mehr als ein Drittel der Summe Unternehmen aus Chinas Immobilienindustrie verantwortlich sind. Bei einer Restrukturierung Evergrandes, die Monate, wenn nicht Jahre, dauern könnte, dürften die Forderungen ausländischer Kreditgeber in der Prioritätenliste Pekings an letzter Stelle stehen, vermuten Marktbeobachter. Diese müssten wohl heftige Abschläge oder den Totalverlust ihrer Einsätze hinnehmen.

Dass Peking das Unternehmen rettet, erscheint nach der Rede von Zentralbankchef Yi Gang vom Donnerstag nun sehr unwahrscheinlich. Die Zentralbank hat zu Beginn der Woche schon die Reserveanforderungen für Banken um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Damit sollen dem Wirtschaftskreislauf 1,2 Billionen Yuan (166 Milliarden Euro) an frischem Kapital zugeführt werden, um die Folgen einer Krise am Immobilienmarkt abzufedern.

Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ steht die Zentralbank, die offiziell nie unabhängig gewesen ist, wegen der von ihr lange Zeit geförderten großzügigen Kreditvergabe an Immobilienentwickler seit jüngster Zeit unter erheblichem Druck der Führung der Kommunistischen Partei um Staatsführer Xi Jinping. So seien Beamte der Zentralen Disziplinarkommission der Partei in die Notenbank eingerückt, um zu untersuchen, ob die Zentralbanker „zu kumpelhaft“ mit Unternehmern wie Evergrande-Gründer Xu Jiayin agiert hätten. Vor diesem Hintergrund sei auch die Lockerung der Geldpolitik zu sehen, die die Zentralbank zuvor abgelehnt habe. Angesichts der abflauenden Konjunktur habe die Regierung diese gegen den Rat der Notenbanker nun durchgesetzt.