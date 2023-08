Die Showrooms im Zentrum Schanghais erinnern an die von Apple: viel Platz, viel Weiß. Das Personal freut sich über das Interesse, zeigt stolz die großen Bildschirme im Cockpit. Ein Laie erkennt keinen qualitativen Unterschied zu westlichen Fahrzeugen. Die Autos sind elegant. Und in Deutschland weitgehend unbekannt. Auch wenn sich die chinesische Marke Voyah inzwischen auch nach Europa vorgetraut hat. Im Laden gegenüber stehen Fahrzeuge von Aito neben allerlei Smartphones. Aito ist eine Automarke, an der auch Huawei beteiligt ist.

Wer in Chinas Metropolen unterwegs ist, stellt fest, wie anders der Automarkt in der Volksrepublik inzwischen ist. Die klassischen Autohersteller aus Deutschland, Japan oder Korea haben ihre Dominanz verloren. Die allermeisten Elektroautos auf den Straßen kommen von lokalen Herstellern. Laut Internationaler Energieagentur fahren mehr als die Hälfte aller Elektroautos in der Welt auf chinesischen Straßen, der Anteil Chinas an den globalen Elektroverkäufen beträgt 60 Prozent.

Insgesamt wurden in China bis Ende Juli 13,4 Millionen Autos produziert, 4,6 Millionen davon waren Elektroautos, einschließlich Plug-in-Hybride. Damit legte die Elektroautoproduktion um zwei Fünftel gegenüber dem Vorjahr zu. Im ersten Halbjahr wurden in der Volksrepublik etwa so viele Elektroautos hergestellt, wie für Deutschland in diesem Jahr insgesamt erwartet werden, einschließlich Verbrennern.

Viele Vertreter aus den Konzernzen­tralen brauchten bis zur Automesse im Frühjahr in Schanghai, um das zu begreifen. Immer wieder beschreiben Branchenbeobachter die Messe als eine Art Erweckungserlebnis. Auf den Straßen Schanghais wirken manche der Modelle der etablierten Konzerne wie aus einem anderen Jahrzehnt, die meisten sind Verbrenner. Die digitale Ausstattung der chinesischen Elektroautos ist auch bei Einstiegsmodellen auf einem deutlich höheren Niveau, an ihrer Ästhetik hat man sich noch nicht sattgesehen.

Die schiere Zahl an chinesischen Elektroautoherstellern mit einer noch viel größeren Zahl an Marken ist völlig unübersichtlich. Schätzungen reichen von einhundert bis zu mehreren Hundert Unternehmen, die sich einen beinharten Wettbewerb liefern. Selbst der inzwischen berüchtigte Immobilienkonzern Evergrande wollte zeitweise Elektroautos bauen. 150 neue Elektromodelle Modelle kommen laut VW -China-Chef Ralf Brandstätter allein in diesem Jahr auf den Markt.

Berater spricht von „Preiskrieg“ auf Chinas Automarkt

„Das ist kein Preiskampf, das ist ein Preiskrieg. Der ist absolut tödlich und dauert so lange, bis genügend Wettbewerber ausgeschieden sind“, sagt Jochen Siebert, der seit anderthalb Jahrzehnten als Berater in Chinas Automobilindustrie unterwegs ist. Der Kampf tobt bei den Elektroautos vor allem auf dem Massenmarkt. BYD ist der unumstrittene Marktführer, auch Tesla ist in China sehr erfolgreich. Sonst ist kaum ein Elektrohersteller profitabel. Viele der Autos werden weit unter ihren Produktionskosten verkauft. Manche würden nur die Hälfte der Produktionskosten verlangen, sagt Siebert.

Vier von fünf Start-ups würden den Markt verlassen oder brauchten dringend Geld, sagte VW-Manager Brandstätter Anfang Juli. Es ist eine Logik, die etwa an die Lieferdienste erinnert: Die Unternehmen kämpfen um Marktanteile, koste es, was es wolle. Und hoffen, zu den Siegern zu gehören und dann Gewinne erwirtschaften zu können.

Siebert, der ein Faible für Automobilgeschichte hat, vergleicht die Situation mit der in Deutschland in den Fünfzigerjahren. „Damals hatte jede mittlere Stadt in Deutschland ihren eigenen Hersteller. Bis Anfang der Sechzigerjahre blieben davon vielleicht zehn übrig.“ Er rechnet mit einem ähnlichen Verdrängungswettbewerb unter Chinas Autoherstellern: „Die Zahl wird in den nächsten zwei bis fünf Jahren auf vielleicht zehn Hersteller sinken. Eher in zwei als in fünf Jahren.“