In der Volksrepublik gibt es schon günstige Ballons im Internet, die bis in die Stratosphäre steigen. Diskreter geht es bei deren militärischer Nutzung zu.

Die Reise in die Stratosphäre hat den Preis eines Abendessens. 33 Yuan kostet im chinesischen Internetkaufhaus Taobao der „NSL-40“. Ein Wetterballon, der laut Eigenwerbung bis zu 3,5 Kilogramm Gewicht tragen kann, bis er platzt – in 40 Kilometer Höhe. Stark genug, um etwa eine Kamera zu tragen. Geliefert wird innerhalb von 48 Stunden in sechs möglichen Farben. Auch im Weiß des mutmaßlichen Spionageballons made in China, der seit seinem Flug über die Vereinigten Staaten die Welt in Atem hält.

Hersteller des so erschwinglichen wie reichweitenstarken Vehikels auf Taobao ist das Zhuzhou Rubber Research & Design Institute mit Sitz in der gleichnamigen 4 Millionen Einwohner zählenden Stadt im Osten der Provinz Hunan, 80 Kilometer von dem Ort entfernt, in dem Ende des 19. Jahrhunderts Mao Tse-tung geboren wurde, Gründer der Volks­re­pu­blik. Über dem Eingangstor prangt das Logo von Chem-China , das nach der Fusion mit einem anderen Staatskonzern zum größten Chemiehersteller der Welt aufsteigen wird und direkt dem Pekinger Staatsrat unterstellt ist.