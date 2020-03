China und das Virus : Wenn der Riese wiedererwacht

Durch das Coronavirus wurde die Wirtschaft in China abrupt gestoppt. Nun laufen die Maschinen wieder an – doch die Probleme für deutsche Konzerne sind gewaltig.

Flug KA896 aus Hongkong war eine halbe Stunde früher am Schanghaier Flughafen Pudong gelandet, doch das nützte den Passagieren am vergangenen Sonntagabend nicht viel. Schon vor dem Anflug hatten die Stewardessen an jedem einzelnen Platz Fieber gemessen und Formulare verteilt, auf denen die Aufenthaltsorte der vergangenen 14 Tage eingetragen werden mussten. Nun hieß es warten, bis die Gesundheitsbehörden die Maschine freigegeben hatten.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Nach mehreren Stunden durften die Ersten gehen: Passagiere aus Italien, Iran, Spanien, Japan, Südkorea und Deutschland, so lautete die Durchsage. In Empfang genommen wurden sie von Beamten, welche die „Risikoträger“ auf das Coronavirus testeten – um sie anschließend in vielen Fällen in ein vom Staat angemietetes Hotel zu eskortieren, in denen sie eine 14-tägige Quarantäne verbringen sollten.