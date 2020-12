China-Australien-Konflikt : Der Preis der Kohle

Aktualisiert am

Die Sorge vor den Folgen des Boykotts australischer Kohle in China wachsen. Nun warnt der Vorstandsvorsitzende des Herstellers von Sprengmitteln, Orica, vor einem Schließen der riesigen Kohleminen im Osten des Fünften Kontinents. „Wir sind sehr besorgt darüber, dass alle australischen Exporte von thermischer und metallurgischer Kohle nach China derzeit gestoppt sind“, sagte Alberto Calderon. Orica liefert Sprengstoff an mehr als die Hälfte der australischen Kohleminen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Peking lässt mehr als 50 Kohlefrachter aus Australien teils seit sechs Monaten ihre Ladung nicht anlanden – obwohl die Kohle für einige schon bezahlt ist. Menschen leiden auf allen Seiten. Matrosen sind auf den Schiffen für Monate festgesetzt. In China wachsen die Stromausfälle in einem besonders kalten Winter, weil die Industrie hochfährt, die Kohle aber fehlt. In Australien wächst die Sorge um den Abbau von Arbeitsplätzen.