Die von der chinesischen Regierung verhängten Ausfuhrauflagen für wichtige Rohstoffe senden Schockwellen in die westliche Welt. Wohl nicht zufällig kurz vor dem Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen in der Volksrepublik hatte Peking bekannt gegeben, dass für den Export von Germanium und Gallium vom 1. August an Genehmigungen nötig sein werden. Beide Stoffe sind vor allem für die Chipherstellung wichtig, aber auch in der Automobil-, der Rüstungs- und der Solarindustrie kommen sie zum Einsatz. China nimmt als Lieferant eine zentrale Rolle ein. Deshalb geht die Sorge um, dass westliche Schlüsselindustrien bald unter Engpässen leiden könnten.

Kurzfristig sei es für Industrieländer wie die USA, Deutschland, Japan, Korea und Taiwan unmöglich, die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu beenden, sagt Benedikt Sobotka, Vorstandschef des kasachischen Bergbaukonzerns ERG , der selbst in der Galliumproduktion tätig ist, der F.A.Z. „Mittelfristig sind dafür Investitionen in neue Fördergebiete nötig“, so der Manager. Kasachstan biete gute Möglichkeiten, schließlich habe das Land in der Vergangenheit schon bis zu 40 Prozent des Galliumbedarfs auf der Welt abgedeckt. Auch anderswo wittert man gute Geschäfte, wenn China die Mengen verknappen sollte. So haben die staatlichen Förderkonzerne aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Russland angekündigt, ihre Fördermengen auszuweiten. Der belgische Umicore -Konzern will seine Bemühungen zum Recycling von Germanium erhöhen. Ob damit die jährlichen globalen Fördermengen von 540 Tonnen Gallium und 140 Tonnen Germanium erreicht werden können, ist fraglich. Zumal der industrielle Bedarf kontinuierlich steigt.