Der klangvolle Name steht für die Formel Eins-Bereifung, für italienische Ingenieurskunst auf Gummibasis und nicht zuletzt für eine populäre Kalenderserie: Der mehr als 150 Jahre alte Reifenhersteller Pirelli war lange Zeit ein Vorzeigeunternehmen Italiens. 2015 musste sich das Unternehmen jedoch an die Chinesen verkaufen; danach hat es den Einfluss Pekings unter großer Mühe im Zuge eines Börsenganges einigermaßen eingedämmt. Doch jetzt ist der Konflikt mit der zunehmend expansionistischen Weltmacht aus dem Osten wieder voll ausgebrochen. Im Machtkampf der Blöcke fürchtet Pirelli unter die Räder zu geraten. Denn einerseits wollen die Chinesen im Unternehmen ihren Einfluss ausweiten, und andererseits versuchen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten alle Unternehmen im chinesischen Dunstkreis zu isolieren.

Der Machtkampf spitzt sich in diesen Tagen zu, weil es einen Aktionärspakt zu erneuern gilt. In dieser Woche hat der langjährige Pirelli-Vorstandsvorsitzende und Minderheitsaktionär Marco Tronchetti Provera seine Sorgen vor einem Zurückdrängen italienischer Interessen einem Regierungskomitee geschildert. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre Mitstreiter im Palazzo Chigi verfügen durch die „Golden Power“-Gesetzgebung über erhebliche Mitspracherechte und führen derzeit Anhörungen durch. Bis zum 23. Juni wollen sie entscheiden. Der im Mai vereinbarte, aber derzeit auf Eis gelegte Aktionärspakt bei Pirelli sieht vor unter anderem vor, dass von 2026 an nicht mehr Tronchettis Holding Camfin mit ihren 14 Prozent des Kapitals den Chefposten besetzen darf, sondern der chinesische Großaktionär, die staatliche Chemiegesellschaft Sinochem mit ihrem Paket von 37 Prozent. Zudem sollen die Chinesen ihre Vertreter im Verwaltungsrat von acht auf neun der fünfzehn Mitglieder erhöhen, während Camfin einen von vier Repräsentanten verliert. Der 75 Jahre alte Tronchetti hat es gerade noch geschafft, seinen Vize Giorgio Bruno als Nachfolger zu bestimmen, doch in drei Jahren droht ein Machtwechsel.

Chinas Parteitagsbeschlüsse umsetzen

Dieser Machtwechsel sei ohnehin im Gange, sagen die Kritiker. Die italienische Tageszeitung „Il Messaggero“ zitierte aus vertraulichen Dokumenten, nach denen die Chinesen verlangt haben, die Computersysteme der Pirelli-Tochtergesellschaften in China mit den Systemen von Sinochem zusammenzulegen. Das ist auch deshalb heikel, weil Sinochem von amerikanischen Stellen in die Nähe des militärischen Sektors gerückt wird. Im September soll der chinesische Großaktionär Sinochem außerdem verlangt haben, dass er über alle Treffen von Pirelli mit Regierungsvertretern vorab informiert wird, auch mit solchen aus Italien. Das sei eine „völlige Abkehr von den ursprünglichen Vereinbarungen“, notierte der stellvertretende Chefredakteur des „Messaggero“, Osvaldo de Paolini.

Einige Tage später kündigte der Journalist, was in Italien oft die Fassade für eine Entlassung ist. Damit tat sich eine zweite Affäre auf. Die Journalisten der italienischen Fachpublikation „Prima Online“ meinen, dass der Verleger und Bauunternehmer Francesco Caltagirone den Journalisten de Paolini wegen des China-kritischen Artikels vor die Tür gesetzt habe. Denn Caltagirones Baukonzern habe erhebliche Geschäftsinteressen im Reich der Mitte. Weder Caltagirone noch Il Messaggero noch Pirelli wollen diese Affäre kommentieren. Aus den zitierten Dokumenten geht die Forderung Pekings hervor, dass alle Geschäftseinheiten des Konzerns die Richtlinien des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas befolgen sollen. Ziel sei mehr Kontrolle über die Führungskader und die Aneignung von Hochtechnologie.

Amerikanische Importzölle

Den harten Gegenwind auf den Weltmärkten hat Pirelli schon zu spüren bekommen, als die Vereinigten Staaten beschlossen, die Importe aus China in ihr Land mit Zöllen von 76 Prozent zu belegen. Das italienische Unternehmen, das im vergangenen Jahr mit seinen 31.300 Beschäftigten bei einem Umsatz von 6,6 Milliarden Euro einen Gewinn von 436 Millionen Euro erzielte, musste seither seine Produktion in Mexiko ausbauen.

Italien hat als einziges G7-Land die chinesische Initiative der „Neuen Seidenstraße“ unterzeichnet und muss bald über eine Verlängerung der Vereinbarung entscheiden. Unter der Regierung von Mario Draghi hatte das Land den chinesischen Einfluss einzugrenzen versucht. So wurde der mehrheitliche Erwerb des Halbleiterunternehmens LPE blockiert; kurz darauf untersagte man den Kauf des Saatgut-Unternehmens Verisem.