Boykott chinesischer Produkte : Volkswagen legt sich mit Neu Delhi an

Indien will die Abhängigkeit des Landes von chinesischen Einfuhren rasch verringern. Volkswagen schlägt Alarm. Die indische Regierung zeigt sich davon jedoch wenig beeindruckt – und heizt die Debatte weiter an.

Der Autohersteller Volkswagen warnt Indiens Regierung in sehr deutlichen Worten davor, immer höhere Mauern gegenüber China zu errichten. Der VW-Chef in Indien sprach von einem „alten sozialistischen Modell“, wenn kritische Komponenten aus China weiter aufgehalten würden. „Wollen wir von hier exportieren, brauchen wir bestimmte Einfuhren wie Elektronik“, stellte Gurpratap S. Boparai, Geschäftsführer von Volkswagen in Indien, gegenüber der Times of India klar.

Die Regierung zeigt sich davon jedoch wenig beeindruckt. „Indien hat große Chancen bei Produkten, in denen China einen großen Anteil des Weltmarktes hält“, heizte Nitin Jairam Gadkari, Minister für den Mittelstand, Schifffahrt und Straßenbau, den Disput am Montag an.