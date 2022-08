Unternehmergespräch : „Wir wollen den Charakter des Dirndls erhalten“

Marco Ehrenleitner ist Geschäftsführer in vierter Generation und hält am Kurs seiner Vorgänger fest. Bild: Maria Irl

Neben dem Regal mit den farblich sortierten Spindeln hängt ein Kalender aus dem Jahr 2020. Die Corona-Pandemie hat auch in der Nähstube des traditionsreichen Bekleidungsherstellers Chiemseer Dirndl & Tracht die Zeit angehalten. „Wir waren fast ein halbes Jahr komplett geschlossen und haben erst seit Ende April den Betrieb wieder voll hochgefahren“, sagt Geschäftsführer Marco Ehrenleitner. Doch auch ungeachtet der zwei Jahre andauernden Corona-Verwerfungen sieht es in dem kleinen Familienunternehmen aus wie in einem Museum.

Mechanische Pfaff-Nähmaschinen aus vergangenen Epochen sind hier im Einsatz, Stoffbahnen werden mit Pappschablonen von Hand zugeschnitten, und in Ehrenleitners Büro steht auf dem rustikalen Eichentisch noch eine alte Schreibmaschine. Der jugendlich wirkende Chef, der an diesem heißen Sommertag in Shorts, T-Shirt und Flipflops herumläuft und erst später für das Fotoshooting Lederhosen und Trachtenhemd anzieht, wirkt in der historischen Kulisse irgendwie deplatziert. Eher könnte er ein hippes Start-up in München führen oder Surflehrer am nahe gelegenen Chiemsee sein. „Das hier ist das Büro von meinem Großvater“, sagt er und lächelt verschmitzt.