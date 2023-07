Chemiehändler unter Druck : Brenntag baut den Vorstand um

Mitten in der Orientierungsphase über die künftige Struktur des Konzerns baut Brenntag die Führung um. Mit einer am Donnerstag bekanntgegebenen Neuausrichtung des Vorstands wertet der weltgrößte Chemikalienhändler die Spitzenmanager der beiden Konzernsparten auf und verlagert zudem operative Managementfunktionen in die zwei Sparten. Der Vorstand verkleinert sich dabei von fünf auf vier Mitglieder.

Die personellen Weichenstellungen dürften die anhaltende Diskussion darüber beflügeln, ob der Dax-Konzern sich aufspalten soll – in je einen Händler für Grundchemie und Spezialchemikalien. Das Unternehmen beteuert stets, diese Überlegungen seit langem und aus freien Stücken anzustellen. Doch ist es unter verstärkten Druck durch den aktivistischen Investor Primestone Capital gekommen, der darauf drängt, das Spezialchemiegeschäft wegen unterdurchschnittlicher Entwicklung von der stärkeren Grundstoffsparte abzuspalten.

Unterstützt von anderen Brenntag-Aktionären verpasste der Kapitalmarktaktivist dem Management einen ungewöhnlichen Denkzettel auf der Hauptversammlung. So wäre es Primestone fast gelungen, auf der Aktionärsversammlung Mitte Juni zwei eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat durchzudrücken. Brenntag hingegen setzte seine zwei Gegenkandidaten für den Aufsichtsrat nur mit schwachen Zustimmungswerten von gut 60 Prozent durch.

Das Unternehmen kündigte am Donnerstagmorgen an, dass im Vorstand die Leiter der beiden Sparten Essentials (Grundchemie) und Specialties (Spezialchemie) neue Titel bekommen: Sie fungieren von August an jeweils als CEO (Chief Executive Officer), also etwa Vorstandsvorsitzender, statt als Operativer Leiter (Chief Operating Officer, COO). Michael Friede bleibt mit dieser neuen Visitenkarten Leiter von Specialties.

Er kam erst im April von der niederländischen Akzonobel und hatte zuvor bei Covestro gearbeitet. In der Grundchemie ersetzt Ewout van Jarwaarde, bisher Transformationsvorstand (Chief Transformation Officer), als Leiter Steven Terwindt, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Christian Kohlpaintner bleibt Vorstandsvorsitzender, Kristin Neumann Finanzvorstand. Der Posten des Transformationschefs, der erst 2021 eingerichtet worden war, entfällt. Brenntag damit begründet das damit, dass die konzeptionelle Arbeit abgeschlossen sei.

Fachleute sehen die Umstrukturierung als Vorbote einer Aufspaltung

Dabei stehen die entscheidenden Neuerungen erst noch bevor. Zum einen bekommen die beiden Geschäftseinheiten jeweils eigene Gremien (Executive Committees), ähnlich einem Vorstand, unter Führung der CEOs. Zum anderen verlagert Brenntag bestimmte Funktionen vom Konzern auf die Sparten, offenbar Funktionen wie das Personalwesen.

Die Schritte führen die schon vor längerem getroffene Entscheidung fort, die beiden Einheiten eigenständiger aufzustellen. Hintergrund sollen unterschiedliche Bedürfnisse und Bestellmuster der Kunden aus der Massen- und Spezialchemie sein. Brenntag weist die Umsätze seiner beiden Einheiten zwar nicht aus, Schätzungen zufolge entfallen aber 60 Prozent der 19,4 Milliarden Euro Umsatz des Jahres 2022 auf die Grundchemie, 40 Prozent auf Specialties. Das Specialties-Geschäft wird zudem jetzt noch einmal organisatorisch aufgeteilt in eine Untereinheit Life Science, die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikanbieter beliefert, sowie in eine weitere Einheit namens Material Sciences für klassische Chemiekunden.

Viele Fachleute dürften die jetzigen Schritte als Vorbereitung für eine Aufspaltung werten. Kohlpaintner hat in den vergangenen Monaten immer betont, dies als eine von mehreren Varianten zu prüfen. Eine Holdingstruktur etwa wäre eine andere, so legte es der Manager auch gegenüber Investoren dar, wie aus diesen Gesprächen zu hören ist. Die Erfahrung lehrt indes, dass solche Prozesse eine eigene Dyamik entwickeln und letztlich tendenziell eher zur Aufspaltung führen. Auf der Hauptversammlung im Juni sagte Kohlpaintner, das Unternehmen sperre sich nicht generell gegen eine mögliche Aufspaltung, es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt zu früh sei.