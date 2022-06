Mitarbeiterzufriedenheit : Eine 3+ für die Chemiebranche

Die chemisch-pharmazeutische Großindustrie in Deutschland bekommt von ihren hoch qualifizierten Mitarbeitern im Schnitt die Schulnote 3+. In einer Umfrage des Akademikerverbandes VAA, die der F.A.Z. vorab vorliegt, zeigt sich das akademische Personal im Großen und Ganzen zufrieden – mit deutlichen Unterschieden je nach Konzern. Die besten Noten bekamen Schott , Covestro und Boehringer Ingelheim, die schlechtesten Sanofi , Symrise und Axalta (vormals Dupont Farben).

Die Ergebnisse geben nach aller Erfahrung ein zuverlässiges Stimmungsbild in Deutschlands drittgrößter Indus­trie. Der VAA – Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie – ist ihre zweite maßgebliche Arbeitnehmerorganisation, neben der DGB-Gewerkschaft IG BCE, die sich vor allem an Nichtakademiker richtet. Gleichzeitig ist der in Köln ansässige Verband der größte Zusammenschluss von Führungskräften in Deutschland, er bildet auch den Kern des Dachverbandes ULA. In beiden sind auch Akademiker oder andere Hochqualifizierte ohne Führungsverantwortung organisiert. Dem VAA gehören etwa 30.000 Naturwissenschaftler, Ingenieure und Kaufleute an, die ULA hat 70.000 Mitglieder aus 17 Verbänden (inklusive VAA).