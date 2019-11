Wechsel bei Drogeriemarktkette : Dieser Firmenerbe soll dm führen

Aktualisiert am

Christoph Werner in einem dm-Markt. Im Hintergrund das Herren-Pflege-Regal. Bild: Verena Müller

Beginnen wir mit Äußerlichkeiten. Was sich sonst nicht gehört, sei im Fall von Christoph Werner ausnahmsweise gestattet, schließlich verdient der neue Chef der Drogeriemarktkette dm mit der Gestaltung von Äußerlichkeiten sein Geld: Mit Hautpflegeprodukten, Make-Up, Zahnpasta. Kann gut sein, dass der 46 Jahre alte Mann deshalb so jugendlich aussieht, weil er tagein, tagaus alle neuen Produkte der dm-Männerpflegelinie „Seinz“ austestet. Das wäre dann in diesem Fall Ausdruck einer verantwortungsbewussten Produktauswahl.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Es könnte aber auch an seiner Herkunft liegen. Der Vater Götz Werner hat sein Drogerie-Imperium schließlich auf dem Primat der Wohligkeit aufgebaut: freundliches Licht, ausreichend Platz, angenehme Düfte bestimmen das Ambiente eines klassischen dm-Marktes. Hinzu kommt der ausgeprägte Hang des Vaters zur spirituellen Weltanschauung der Anthroposophie. Der Mensch als „ergebnisoffenes Entwicklungswesen“ – das muss doch abfärben.