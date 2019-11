Abzug aus Frankfurt? : Chefs von Ford und Toyota wollen IAA in Köln

Kostenzuschuss zum Netzausbau : „Der nächste Nagel im Sarg der Windenergie“

Per Gesetz will Wirtschaftsminister Altmaier künftig alle Stromerzeuger verpflichten können, sich am Ausbau überlasteter Netze zu beteiligen – auch wenn es um erneuerbare Energien geht. Vor allem Windparkbetreiber im Norden könnten betroffen sein.