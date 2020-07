Anhörung vor Kongress : Tech-Giganten reden sich klein

Vor dem amerikanischen Kongress begann am Mittwoch eine historische Anhörung: Die Vorstandsvorsitzenden von Apple, Facebook, Amazon und Alphabet, vier der größten Technologiekonzerne der Welt sagten vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aus. Eine ähnlich hochkarätig besetzte Anhörung mit Vertretern der Technologiebranche dürfte es noch nie gegeben haben. Bei der Veranstaltung sollte es in erster Linie um die „Dominanz“ dieser Unternehmen gehen.

David Cicilline, der Vorsitzende des Gremiums, nannte die Konzerne „Kaiser der Online-Wirtschaft“, warf ihnen Missbrauch ihrer Position vor und sagte: „Sie haben schlicht gesagt zu viel Macht.“ Die Manager versuchten dagegen, sich kleinzureden und auf harten Wettbewerb in ihren Branchen hinzuweisen. Sundar Pichai, der Vorstandschef der Alphabet-Holding um den Internetkonzern Google, sagte zum Beispiel in seiner Stellungnahme zu Beginn der Anhörung: „Googles fortgesetzter Erfolg ist nicht garantiert.“ Tim Cook von Apple sagte, der Smartphone-Markt, in dem das Unternehmen mit seinem iPhone vertreten ist, gleiche einem „Straßenkampf um Marktanteile“.

Facebook-Mitgründer Mark Zuckerberg führte eine ganze Reihe von Wettbewerbern an, die auf bestimmten Gebieten entweder größer seien und schnelleres Wachstum erzielten, darunter Google, Amazon oder auch die aufstrebende Smartphone-App Tiktok. In seinem vor dem Auftritt verbreiteten Redetext wies er indessen auch darauf hin, dass er schiere Größe allein nicht als Anlass für Kritik gelten lassen wollte: „So wie ich unsere Gesetze verstehe, sind Unternehmen nicht schlecht, nur weil sie groß sind.“ Alle Manager gaben sich Mühe, Patriotismus zu verbreiten. „Die Tech-Industrie ist eine amerikanische Erfolgsgeschichte,“ sagte Zuckerberg. Amazon-Vorstandschef Jeff Bezos sagte, „diese großartige Nation“ unterstütze risikofreudige Unternehmer, und es sei kein Zufall, dass Amazon hier entstanden sei.

Schwur aus der Ferne

Die Anhörung hatte wegen der Corona-Krise ein ungewöhnliches Format: Die vier Top-Manager kamen nicht nach Washington, sondern wurden per Videokonferenz zugeschaltet und hoben ihre Hand zum traditionellen Schwur aus der Ferne. Der Kongressausschuss hat vor etwas mehr als einem Jahr Untersuchungen begonnen, die sich um die Marktmacht der großen Technologiekonzerne drehen. In dieser Zeit hat er Hunderte von Stunden an Interviews geführt und sich 1,3 Millionen Dokumente über die Unternehmen verschafft. Die Anhörung mit den Konzernchefs ist nun der Höhepunkt in diesen Ermittlungen. Das Gremium will in den nächsten Monaten einen Bericht mit seinen Erkenntnissen veröffentlichen. Und all das könnte möglicherweise zur Grundlage von neuen Regulierungen werden oder auch laufende kartellrechtliche Ermittlungen anderer Institutionen der amerikanischen Regierung beeinflussen. Das Justizministerium und die Verbraucherschutzbehörde FTC sind derzeit inmitten solcher Untersuchungen. Medienberichten zufolge könnte das Justizministerium sogar noch in diesem Sommer eine Kartellklage gegen Google einreichen.