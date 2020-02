Chefin von DeinSchrank.de : „Wir bestehen zu 90 Prozent aus IT“

Langsam, aber stetig pendelt der kleine Transportroboter zwischen den Maschinen hin und her. Gerade hat das autonom fahrende Wägelchen eine weiße Schranktür geladen, die auf der Sägemaschine zugeschnitten wurde. Der Roboter befördert sie quer durch die Halle zu einer Anlage, wo die Tür mit Kanten beschichtet wird. Dort lädt ein weiterer Roboter das Bauteil ab und legt es auf das Band. Der Online-Möbelanbieter DeinSchrank.de setzt auf eine hochautomatisierte Produktion und einen durchgehenden Datenfluss. „Die Grundlage unseres Unternehmens sind Daten. Unser Unternehmen besteht zu 90 Prozent aus IT“, sagt die Gründerin und Geschäftsführerin Gisela Cousland in der mit modernsten Anlagen bestückten Fertigungshalle in Rheinbach bei Bonn. Nur auf Basis intelligenter IT funktioniere ihr Geschäftsmodell – vom Verkauf der maßgefertigten Möbel über die Produktion bis hin zur Logistik.

Christine Scharrenbroch Freie Autorin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wenn die Kunden im Internet über den Online-Konfigurator ihre Schränke, Sideboards oder Regale nach Wunschmaß bestellen, werden automatisch die Produktdaten generiert und direkt an die Fertigung weitergeleitet. Die bereits beschichteten Spanplatten erhalten zu Beginn einen Barcode-Aufkleber, der alle notwendigen Informationen für den Zuschnitt, die Bohrungen, die Kanten und die Vormontage der Beschläge enthält.