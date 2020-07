Deutsche Unternehmerin beklagt : „Peking verfolgt das Ziel, den Westen schrittweise zu erobern“

Wir wollen über China sprechen und die Art, wie brutal die Demokratie in Hongkong ausgehebelt wird. Das neue Sicherheitsgesetz kann sogar Ausländer sanktionieren. Ihnen ist schon klar, dass Sie nach diesem Interview vielleicht nicht mehr nach China einreisen können?

Leibinger-Kammüller: Das glaube ich nicht, nähme es aber in Kauf.

Oha!

Leibinger-Kammüller: Es schwingt immer die Sorge mit, dass es Konsequenzen hat, wenn über den Unternehmensalltag in China gesprochen wird. Und das ist höchst unangenehm.

Können Sie denn mit Ihren Mitarbeitern in China offen sprechen?

Mayer: Manchmal hat man schon ein mulmiges Gefühl. De facto sprechen wir wenig über Politik, sondern über das Geschäft. Die Themen sind schwierig genug.

Was ist schwierig am China-Geschäft?

Mayer: Technologisch hat China stark aufgeholt in den Feldern, die wir bedienen, also bei der Blechbearbeitung und den Laserquellen. Infolgedessen erleben wir jetzt einen enormen Preiswettbewerb.

War es eine Fehlentscheidung, so aktiv auf die Chinesen zuzugehen? Der Werkzeugmaschinenbauer JFY, den Trumpf vor sieben Jahren gekauft hat, ist heute kaum größer als damals.

Leibinger-Kammüller: Das war kein Fehler. Wir verdienen Geld mit JFY und wollen auch künftig Geld mit JFY verdienen.

Haben Sie denn etwas von den Chinesen gelernt?

Leibinger-Kammüller: Ja. Vor allem die unkomplizierte Art im Umgang mit Innovationen. Die Bereitschaft, nicht hundert Dinge zu bedenken, bevor man anfängt.

Mayer: Sie müssen sich das so vorstellen: Wenn man bei Trumpf eine Maschine fertig entwickelt hat, dann geht sie fast ein halbes Jahr in den Versuch. Bei JFY steht die Maschine am nächsten Tag bei drei Kunden, die akzeptieren, dass nachgebessert werden muss. Die Erwartungshaltung ist eine andere. Mittlerweile trauen wir uns auch mal, zu fragen: Was reicht denn dem Kunden am Ende des Tages?

Wie sieht es mit den Werten von Trumpf aus? Das ist ja für Ihr Familienunternehmen immer schon ein wichtiges Thema gewesen.

Leibinger-Kammüller: Und zwar an allen Standorten. Bei JFY hatten wir vor sieben Jahren fast mittelalterliche Zustände ohne Heizung und Pausenräume. Heute haben wir ein hochmodernes Gebäude, einen Arbeitssicherheitsinspektor, verbesserte Umweltbedingungen und höhere Löhne. Zudem haben wir dafür gesorgt, dass sich die Mitarbeiter an unseren weltweiten Verhaltenskodex halten.