Chefin der Krupp-Stiftung : Was bleibt von Thyssenkrupp ohne Stahl?

Die Mathematikprofessorin Ursula Gather gehört seit 2011 dem Kuratorium der Krupp-Stiftung an. Bild: Edgar Schoepal

Frau Gather, rechnet die Krupp-Stiftung für das laufende Geschäftsjahr noch mit einer Dividende?

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Wir hatten die Dividende fest eingeplant. Aber dann kam der Ukrainekrieg, und Thyssenkrupp musste seine Prognose re­vidieren. Damit scheinen die Chancen auf eine Dividendenausschüttung gesunken, aber vielleicht wendet sich das Blatt ja noch.

Sonst wäre es das vierte Jahr in Folge ohne Dividendenzahlung. Wie lange wird die Stiftung das noch durchhalten?

Die Konzernbeteiligung ist tatsächlich un­ser einziges Vermögen und die einzige Einnahmequelle. Allerdings gibt es Rücklagen, und deshalb haben wir bisher keine großen Abstriche an unserer Fördertätigkeit vornehmen müssen. Ein wenig hat uns auch die Pandemie in die Hände ge­spielt, weil sie den Mittelabfluss verzögert hat, zum Beispiel in den Programmen für Auslandsstipendien. Etwa zwei Jahre können wir auf dem bisherigen Ni­veau noch weiter fördern und uns etwa für das Alfried Krupp Krankenhaus, den wissenschaftlichen Nachwuchs oder die Fotografie engagieren. Ich bin zudem zu­ver­sichtlich, dass es bei Thyssenkrupp weiter aufwärtsgeht.