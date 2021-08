Chef von Siemens Energy : Wird der Ökostrom noch teurer, Herr Bruch?

Herr Bruch, erneuerbare Energien sind die Zukunft, Ihre Windsparte Siemens Gamesa aber liefert katastrophale Ergebnisse. Was läuft da verkehrt?

Siemens Gamesa ist beim Wind vorne mit dabei und partizipiert am Wachstum. Das Bild ist nur sehr gemischt: Offshore- und Servicebereich laufen sehr gut, besser sogar als geplant. Ungefähr zwei Hand voll Projekte im Onshore-Bereich laufen nicht zufriedenstellend. Sehr ärgerlich.

Was genau ist so schwierig daran, Windräder an Land aufzustellen?

Es ist nicht so, dass das Management nicht wüsste, wie man Windturbinen an Land installiert. Gegenwärtig kommen da nur drei Probleme zusammen, die zwar lösbar sind, aber Mehrkosten verursachen: die Einführung eines neuen Produktes, der X.5-Turbinen, Projekte in Brasilien unter schwierigen Randbedingungen – Stichwort Covid – und der extreme Preisanstieg für das Rohmaterial, vor allem Stahl und Kupfer, der die gesamte Branche trifft. Der Rohmaterialverbrauch beim Bau von Windkraftanlagen ist hoch.